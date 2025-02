Customer-to-Customer (C2C) Community-Marketing-Software - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite ist eine in den USA ansässige Event-Management- und Ticketing-Website. Mit dem Dienst können Benutzer lokale Veranstaltungen durchsuchen, erstellen und bewerben. Der Service verlangt von Veranstaltern eine Gebühr im Austausch für Online-Ticketing-Dienste, es sei denn, die Veranstaltung ist kostenlos. Eventbrite wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Im Jahr 2012 eröffnete Eventbrite sein erstes internationales Büro im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen verfügt nun über lokale Niederlassungen in Nashville, London, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid und São Paulo. Das Unternehmen ging am 20. September 2018 unter dem Tickersymbol EB an die New Yorker Börse.