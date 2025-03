Zomentum

Beschleunigen Sie Geschäfte und steigern Sie Ihren Umsatz mit der Anwendung zur Vertriebsbeschleunigung, die exklusiv für Technologiepartner entwickelt wurde. Der All-in-One Zomentum Grow ist so konzipiert, dass er die Art und Weise nachahmt, wie Sie verkaufen. Mit Grow können Sie mühsame Vertriebsaufgaben automatisieren, um Chancen zu nutzen. Unsere Anwendung konsolidiert Vertriebsaktivitäten, sorgt für konsistente Vertriebsteams und hilft ihnen beim Aufbau solider Kundenbeziehungen. Mit Zomentum Grow können Sie: • die richtige Vorgehensweise bewerten und festlegen und Optionen für aktuelle Kunden entsprechend ihren Geschäftsanforderungen präsentieren. Nutzen Sie Bewertungen, um routinemäßige Risikoanalysen durchzuführen und Lücken zu identifizieren, bevor diese für Ihre Kunden zum Problem werden. • Entdecken Sie New-Age-SaaS-Anbieter. Finden Sie die richtigen SaaS-Anbieter, um von Anfang an die passenden Produktpakete anzubieten. Statten Sie Ihre Kunden mit den Tools für Produktivität, Cybersicherheit und Geschäftskontinuität aus, die sie sich wünschen. • Entwerfen Sie professionell aussehende Angebote und Vorschläge mit anpassbaren Vorlagen. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von Produkten, vergleichen Sie Preise, geben Sie Kategorien, Beschreibungen und andere Daten automatisch ein. Bieten Sie Interessenten mehrere Preisoptionen, legen Sie Produktpakete fest und verkaufen Sie Upselling innerhalb eines Angebots, indem Sie Kunden die Möglichkeit geben, Mengen zu manipulieren. Signieren Sie Dokumente digital und planen und sammeln Sie automatische wiederkehrende/einmalige Zahlungen. • Wandeln Sie Chancen in Einnahmen um, da Sie mit automatisierten Aktivitäten und Aufgaben visualisieren können, wie sich Chancen von einer Phase zur nächsten bewegen. Sie können auch mehrere Pipelines einrichten, um alternative Verkaufstrichter wie Upselling und Cross-Selling abzudecken. • Automatisieren Sie Ihre Pipeline, indem Sie alle Gespräche und Aktivitäten protokollieren, die ein Kunde mit Ihrem Unternehmen führt. Richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, wenn Ihr Kunde eine E-Mail öffnet, ein Angebot kommentiert oder ein Angebot per E-Mail unterzeichnet. • Analysieren Sie den Zustand der Pipeline mit intuitiven Berichten und erfahren Sie, welche Verkaufsmuster für Ihr Team am erfolgreichsten sind. Erfahren Sie dann, wie Sie die Produktivität jedes einzelnen Mitarbeiters maximieren können. • Erweitern Sie Ihre Einnahmequellen mit automatischen Vorlagen zum Entwerfen detaillierter, aber leicht verständlicher vierteljährlicher Geschäftsberichte. Über Zomentum: Zomentum ist die einzige intelligente Umsatzplattform, die Partnern dabei hilft, Dienste zu entdecken, zu verkaufen und zu verwalten. Zomentum reduziert die Komplexität des Verkaufsprozesses und eliminiert zahlreiche Tools mit einer modernen Plattform, die zur Maximierung des Umsatzes entwickelt wurde. Bisher haben wir unseren Kunden geholfen, einen Channel-Umsatz von fast 500 Millionen US-Dollar zu generieren.