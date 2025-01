Software zur Optimierung des Kundenumsatzes - Beliebteste Apps - Pakistan

Patch Customer Retention

patchretention.com

Entfesseln Sie die wahre Kraft des Retention-Marketings mit der weltweit ersten, vollständig automatisierten und anpassbaren Plattform mit RFM-Segmentierung. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung hat Patch eine erstklassige Kundenbindungsplattform entwickelt, die Shopify-Marken dabei hilft, ihren Customer Lifetime Value zu steigern und mehr Kunden zu binden – alles an einem Ort. Patch ist die weltweit erste Retention-Plattform mit integrierter RFM-Segmentierung (Recency, Frequency, Monetary). Dieses Modell unterteilt Kunden automatisch in umsetzbare Gruppen, einschließlich treuer, gefährdeter und sogar verlorener Kunden. Es ermöglicht Ihnen, personalisierte, automatisierte Customer Journeys für jeden Kunden zu erstellen, um Engagement und Umsatz zu maximieren. Patch ermöglicht datengesteuerte Entscheidungen, ohne dass Datenwissenschaftler erforderlich sind. Darüber hinaus umfasst unser komplettes Paket an Kundenbindungstools Folgendes: Automatisierte Customer Journeys: Ergreifen Sie Maßnahmen basierend auf dem Kundenverhalten, egal ob loyal oder gefährdet. E-Mail und SMS: Verbinden Sie sich mit Ihrem Publikum durch personalisierte Nachrichten per E-Mail und SMS. TextChat-Widget: Die neue Ära der WebChats. Führen Sie Gespräche mit Ihren Kunden nahtlos per SMS fort, ohne den Gesprächsverlauf zu verlieren. Treue und Prämien: Passen Sie Prämien individuell an Ihre spezifischen Markenbedürfnisse und -ziele an und verfolgen Sie den Erfolg mit integrierten Analysen. Messenger: Aktivieren Sie Textnachrichten für Ihr Kundenbetreuungsteam, um die Kommunikation zu optimieren, das Engagement zu steigern und mehr Käufe zu tätigen. Bewertungsanfragen: Stärken Sie Ihre Marke, indem Sie Ihren Ruf mit unseren automatisierten Bewertungsanfragen in sozialen Netzwerken unter Beweis stellen. Verzichtserklärungen: Verwandeln Sie Ihre Verzichtserklärungen in einen Marketingkanal mit der einzigen Verzichtssoftware mit integrierter Marketingautomatisierung. Analytics: Gewinnen Sie mit den intuitiven Dashboards von Patch umsetzbare Erkenntnisse nach Segmenten, sodass Sie die Daten schnell verstehen und darauf reagieren können. Empfehlungen: Machen Sie aus treuen Kunden Markenbotschafter und erreichen Sie mit Empfehlungsprogrammen neue Kunden.