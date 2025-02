Customer-Journey-Mapping-Software - Beliebteste Apps - Türkei

MoEngage

MoEngage ist eine kanalübergreifende Kundenbindungsplattform, die für Vermarkter und Produktbesitzer entwickelt wurde, die Agilität gegenüber umständlicher Komplexität schätzen. Wir helfen Verbrauchermarken, sich durch Echtzeit-Einblicke und personalisierte kanalübergreifende Kommunikation schnell an die sich ändernden Kundenerwartungen anzupassen. MoEngage genießt das Vertrauen von über 1.200 globalen Verbrauchermarken, darunter Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom und Airtel. Mit Niederlassungen in zehn Ländern wird MoEngage von Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures unterstützt. Produktbeschreibung: * Cross-Channel-Marketing Segmentieren Sie Ihre Kunden und interagieren Sie in Echtzeit über ihren bevorzugten Kanal zum gewünschten Zeitpunkt, basierend auf ihren Aktionen, Verhaltensweisen, Attributen und Vorlieben. Mit MoEngage können Sie Ihre Kunden über elf Kanäle über Ihre Website, E-Mail, mobile App, SMS, WhatsApp und soziale Medien ansprechen. * Kundeneinblicke Bringen Sie Ihre Kundendaten in MoEngage ein und nutzen Sie Sherpa, unsere KI-Engine, um Einblicke in das Verhalten und die Präferenzen der Kunden zu gewinnen. Segmentieren und binden Sie Kunden ganz einfach über ein einziges Dashboard. Nur ein paar Klicks und schon kann es losgehen! * Web- und App-Personalisierung Begeistern Sie Ihre Website- und App-Besucher mit personalisierten Inhalten, Angeboten und Empfehlungen basierend auf ihren Vorlieben, Vorlieben, Reiseabschnitten und Lifestyle-Affinitäten. * Transaktionswarnungen in Echtzeit MoEngage Inform bietet eine einheitliche Infrastruktur zur Verwaltung kritischer Warnungen über Kanäle und Anbieter hinweg mit einer einzigen API.