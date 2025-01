Customer Journey Analytics-Software - Beliebteste Apps - Pakistan

WebEngage

WebEngage ist ein Full-Stack-Retention-Betriebssystem, das die Kundenbindung für über 800 Marken auf der ganzen Welt vereinfacht. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, über verschiedene digitale Kanäle hinweg personalisierte und sinnvolle Beziehungen zu ihren Nutzern aufzubauen. Mit seiner umfassenden Suite an Tools und Lösungen ermöglicht WebEngage Unternehmen, Kunden effektiv zu verstehen, einzubinden und zu binden. - KUNDENDATEN VEREINHEITLICH: WebEngage ermöglicht Unternehmen die Konsolidierung von Kundendaten aus verschiedenen Quellen, bietet Echtzeiteinblicke und ermöglicht eine dynamische Mikrosegmentierung für gezielte Kampagnen auf der Grundlage spezifischer Kundenattribute und -verhaltensweisen. - MULTI-CHANNEL-JOURNEYS: Mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Workflow-Builder von WebEngage können Unternehmen nahtlos Multi-Channel-Customer-Journeys entwerfen und automatisieren und so konsistente und personalisierte Erlebnisse über alle Kanäle wie E-Mail, SMS, Push-Benachrichtigungen und mehr hinweg gewährleisten. - GEZIELTE KAMPAGNEN: WebEngage ermöglicht Unternehmen die Automatisierung personalisierter Kampagnen, die durch Kundenaktionen und vordefinierte Geschäftsereignisse ausgelöst werden. Dies stellt eine zeitnahe und relevante Kommunikation sicher, um die Kundenbindung und die Konversionsraten zu verbessern. - KI-GESTEUERTE VORHERSAGENMODELLE: Das WebEngage Analytics-Dashboard stellt alle erforderlichen Kennzahlen bereit, um vorrangige Kunden zu segmentieren, zu binden und zu binden, Abwanderungsfenster zu konvertieren und den ROI zu optimieren. Dadurch können Unternehmen ihre Interventionen und Kampagnen auf maximale Wirkung und einen besseren ROI konzentrieren. - 1:1-PERSONALISIERUNG: WebEngage ermöglicht es Unternehmen, personalisierte Erlebnisse in großem Maßstab bereitzustellen. Durch die Einbeziehung von Benutzerabsichten, Präferenzen und anderen relevanten Daten können Unternehmen ihre Kommunikation auf jeden einzelnen Kunden zuschneiden und so die Kundenbindung über alle Kanäle fördern. Was gibt es noch? Die Plattform von WebEngage lässt sich schnell und einfach integrieren. Kompatibel mit einer Reihe von ESP- und MSP-Produkten. Der Kontakt mit dem Technikteam dauert nur ein paar Stunden. Präsenz auf der ganzen Welt: Mit Hauptsitz in Indien hat WebEngage seine Aktivitäten weltweit mit Niederlassungen und Präsenz in der Region Naher Osten und Afrika, Südostasien und Südamerika ausgeweitet.