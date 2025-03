Kundendatenplattformen - Beliebteste Apps - Usbekistan

FLYDE

Die meisten Unternehmen nutzen die Leistungsfähigkeit ihres Datenstapels nicht richtig, was jedes Jahr zu einem Umsatzverlust von 4–7 % führen kann. Wir haben die FLYDE SaaS-Plattform entwickelt, um Verbrauchermarken und Einzelhändlern zu helfen, die bereits über einen fortschrittlichen Technologie-Stack (CRM, E-Commerce-Plattform, Marketing-Automatisierungssoftware, Einzelhandels-Tracking-Technologie, digitale Marketingkampagnen usw.) verfügen, aber in zwei Situationen immer noch Schmerzen oder Spannungen verspüren : Datenstreuung. Unternehmen, deren Datenquellen isoliert und voneinander getrennt sind. FLYDE ist die einfachste und am besten zugängliche Kundendatenplattform, die in der Lage ist, alle Ihre Datenquellen zu verbinden und ein Kundenkontrollpanel mit einer detaillierten 360-Grad-Ansicht Ihres Kundenstamms bereitzustellen, auf dem Sie in Echtzeit reagieren können. Vorhersagen durch Systeme des letzten Jahrhunderts. In vielen Fällen setzen Unternehmen trotz einer guten Verbindung zwischen den Datenquellen sporadisch und über Systeme des letzten Jahrhunderts Vorhersagemodelle ein. FLYDE hat seine eigenen KI/ML-gesteuerten Vorhersagemodelle in die Plattform eingebettet, die dazu beitragen, die Kundenbindung und den Lifetime-Wert um 20 % zu steigern, die Lead-to-Sale-Konvertierung zu maximieren und letztendlich Gewinne und ROAS um 43 % zu steigern. Wir sind viel mehr als eine CDP (Customer Data Platform) und mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Big-Data-Technologielösungen verfügen wir über folgende besondere Stärken: (1) die Zugänglichkeit und Genauigkeit unserer KI, (2) die Intelligenz und umsetzbare Segmentierungen, die die Kundenaktivierung mit höherem ROI vorantreiben und (3) einen erstklassigen Kundenerfolgsansatz für unsere Kundenorganisationen.