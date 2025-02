Kundendatenplattformen - Beliebteste Apps - Suriname

Hightouch

Hightouch ist eine Datenaktivierungsplattform, die Unternehmen dabei hilft, ihre Kundendaten in die Tat umzusetzen. Die Plattform bietet die leistungsstarken Funktionen, die zum Sammeln, Aufbereiten und Aktivieren von Daten aus jedem Data Warehouse in mehr als 200 nachgelagerten Tools erforderlich sind, sodass Marketing-, Vertriebs- und Kundenerfolgsteams sie nutzen können, um Erfahrungen zu personalisieren, den Umsatz zu steigern und letztendlich ihr Geschäft auszubauen. Die vermarkterfreundlichen Funktionen von Hightouch machen es einfach, komplexe und individuelle Anwendungsfälle zu realisieren, ohne Code schreiben zu müssen. Mit der Leistungsfähigkeit von SQL oder Customer Studio, einer Funktionssuite ohne Code, kann jeder in Ihrem Unternehmen Kundendaten untersuchen und sie mit den Tools synchronisieren, die er täglich verwendet. Als Pionier der Reverse ETL-Kategorie leitet Hightouch den Übergang der Customer Data Platform-Branche zu einer Warehouse-nativen Composable CDP-Architektur. Dieses neue Paradigma verwandelt das Data Warehouse in eine Engine, die alle Marketing-Anwendungsfälle unterstützen kann und die von modernen Unternehmen gewünschte Sicherheit, Flexibilität und Zeit bis zur Wertschöpfung ermöglicht.