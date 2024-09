Kundendatenplattformen - Beliebteste Apps - Afghanistan Beliebteste Zuletzt verwendet

Customer Data Platforms (CDPs) spielen eine entscheidende Rolle bei der Vereinheitlichung und Zentralisierung von Kundendaten in einer einzigen Datenbank. Diese Tools versorgen Marketingteams mit wichtigen Erkenntnissen, die sie für die Durchführung erfolgreicher Kampagnen benötigen. CDPs haben die Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln, sowohl online als auch offline, einschließlich Websites, mobilen Apps und E-Mail-Plattformen, und so einen umfassenden Überblick über jeden Kunden zu bieten. Nach dem Datenabruf ermöglichen CDPs Unternehmen, die effektivsten nächsten Schritte für einzelne Kunden vorherzusagen, und helfen Unternehmen dabei, zu verstehen, wie sie bestimmte Kunden binden können. Darüber hinaus können Kundendienstteams CDPs nutzen, um ihre Supportleistungen an die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden anzupassen. CDPs bieten häufig Integrationsmöglichkeiten mit Marketing-Automatisierungssoftware, Data-Warehouse-Software und anderen Datenspeicherplattformen.