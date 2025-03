Referral Factory

referral-factory.com

Plug-and-Play-Software zum Erstellen und Verfolgen Ihres eigenen Empfehlungsprogramms oder Partnerprogramms. Von Vermarktern auf der ganzen Welt zur Nr. 1 gewählt. Die einzige von HubSpot offiziell zertifizierte Empfehlungssoftware. Erstellen Sie Ihr Programm in Tagen, nicht in Wochen, mit dem Drag-and-Drop-Kampagnen-Builder von Referral Factory. Referral Factory bietet erweiterte White-Label-Anpassung, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen! Erstellen Sie Empfehlungsprogramme, Partnerprogramme, Botschafterprogramme, empfehlen Sie, um Wettbewerbe zu gewinnen und mehr! * Zugriff auf über 100 bearbeitbare Empfehlungsprogrammvorlagen, die von Marketingexperten entworfen wurden. * Integriert sich in HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier und mehr. * Referral Factory bietet außerdem Webhook-Funktionalität, eine erweiterte API und mehrere Zapier-Trigger, damit Sie Ihre neuen Empfehlungen direkt in die Workflows integrieren können, die Sie bereits verwenden. * Widgets, Pop-ups, Einbettungen und Seiten zur Bewerbung Ihres Empfehlungsprogramms. * Zugang zu über 200 Empfehlungsprämien und Anreizen. Gutscheine, digitale Geldkarten, Spenden, eigene ausstellen, Belohnung durch Zapier und vieles mehr. * Erweiterte Empfehlungsanalysen, damit Sie den ROI Ihres Empfehlungsprogramms in Echtzeit verfolgen können. * Vollständig DSGVO-konform. Mit der Option, Ihre eigenen Daten gegen Aufpreis zu hosten, ist diese Funktion besonders bei Großunternehmen beliebt, die keine Compliance-Anforderungen erfüllen möchten, um einem anderen Anbieter das Hosten ihrer Kundendaten zu gestatten. Die Preise liegen zwischen 95 und 1.400 US-Dollar pro Monat, sodass es für alle Arten von Unternehmen einen Plan gibt. Alle Pläne haben Zugriff auf Support rund um die Uhr per Chat und Video. KOSTENLOSES Onboarding für alle Pläne. Das bedeutet, dass das Support-Team von Referral Factory Ihnen beim Aufbau Ihres Empfehlungsprogramms hilft, es bewirbt und es in die Geschäftstools integriert, die Sie bereits verwenden. Referral Factory wurde sowohl von Influencer Marketing Hub als auch von Growth Marketing Pro als die am häufigsten verwendete Empfehlungssoftware aufgeführt. Im Jahr 2023 wurden über 300.000 Empfehlungen für unsere Kunden generiert!