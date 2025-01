Software zur Kundenvertretung - Beliebteste Apps - Pakistan

Smile.io

Smile.io ist die weltweit größte Treueplattform und bietet benutzerfreundliche Prämienprogramme, die wachsenden E-Commerce-Marken dabei helfen, einmalige Verkäufe in wiederkehrende, treue Kunden umzuwandeln. Über 100.000 Marken nutzen Smile-Punkte, Empfehlungs- und VIP-Programme, um ihre Akquisitionsbemühungen zu maximieren und Transaktionskäufe in leidenschaftliche Markenbotschafter zu verwandeln, die nicht anders können, als immer wieder zurückzukommen. Mit nur wenigen Klicks können Sie ein schönes und anpassbares Prämienprogramm starten. Darüber hinaus können Sie mit Smile.io Kunden für eine Vielzahl von Aktionen belohnen, darunter Social-Media-Sharing, Produktbewertungen und mehr. Es gibt auch eine wachsende Zahl von Smile-Apps, darunter MailChimp und Klaviyo. Mit diesen Apps können Sie Ihr Programm mit Tools verbinden, die Sie bereits verwenden. Smile.io ist in diesen App Stores verfügbar: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce und Wix. Auf der Suche nach der vollen Kontrolle? Greifen Sie mit Smile Plus auf unsere API zu, um Ihre Kunden auf einzigartige Weise zu belohnen.