OKX

okx.com

OKX ist der zweitgrößte globale Krypto -Austausch durch Handelsvolumen und ein führendes Web3 -Ökosystem. Mit monatlicher Nachweis von Reserve -Veröffentlichungen wird OKX von über 50 Millionen globalen Nutzern vertraut. OKX ist die schnellste und zuverlässigste Krypto -Handels -App für professionelle Händler überall. - Kaufen, Verkauf und Handel 350+ Token mit mehr als 100 lokalen Währungen - doppelte Bewegungen von Top -Händlern in der Branche in nur einem Klick - Erforschen Sie Web3 und übernehmen OKX 'Vision ist eine Welt, in der der finanzielle Zugang durch Blockchain und die Macht der dezentralen Finanzierung unterstützt wird.