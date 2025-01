Crowd-Testing-Tools - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Useberry

Useberry ist eine zentrale Produktforschungsplattform, um während des gesamten Produktentwicklungslebenszyklus nahtlos Benutzerfeedback und Erkenntnisse zu sammeln. Von ersten Ideen und Designs bis hin zum Prototyping und von der Website-Erstellung bis zur Verfeinerung der Informationsarchitektur ermöglicht Ihnen Useberry die Erstellung benutzervalidierter digitaler Produkte. Unsere Mission bei Useberry ist es, Produktteams eine robuste, benutzerfreundliche Plattform für die Durchführung schneller und effizienter Benutzerteststudien zur Verfügung zu stellen. Indem wir eine Reihe fortschrittlicher Analysetools anbieten, erleichtern wir Ihnen die Integration von Benutzererkenntnissen in Ihren Designprozess und verbessern das gesamte Benutzererlebnis. Mit Useberry können Sie Benutzerfeedback in umsetzbare Designstrategien umsetzen und so die Erwartungen der Benutzer erfüllen und übertreffen. Useberry wird von globalen Marken wie Microsoft, Dell, Envato und Accenture übernommen und ist die Plattform der Wahl für UI/UX-Pioniere, agile Produktmanager, innovative Vermarkter und proaktive Produktteams. Hauptmerkmale: 1. Nahtlose Integrationen: Useberry lässt sich in führende Prototyping-Plattformen integrieren, darunter Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel und Sketch, und bietet einen optimierten Workflow, der die Effizienz maximiert und die Zusammenarbeit fördert. 2. Usability-Tests für Prototypen und Websites: Useberry bietet verschiedene Tools für Usability-Tests, darunter Open Analytics, Einzelaufgaben und 5-Sekunden-Tests. Dies ermöglicht ein umfassenderes Verständnis der Benutzerfreundlichkeit Ihres Produkts. 3. Studien zur Informationsarchitektur: Durch Kartensortierung und Baumtests hilft Useberry dabei, Ihre Website oder App so zu organisieren und zu strukturieren, dass sie bei Ihren Benutzern Anklang findet. 4. Teilnehmerpool: Erhalten Sie Zugang zu einer vielfältigen, geprüften und verifizierten Mischung aus Verbrauchern, Fachleuten und schwer erreichbaren Zielgruppen aus 34 Ländern weltweit. Profiliert anhand von Hunderten von Merkmalen, um auch den anspruchsvollsten Nischenanforderungen gerecht zu werden. 5. Link teilen: Rekrutieren Sie ganz einfach Ihre eigenen Teilnehmer, indem Sie einen Link teilen. Teilen Sie es per E-Mail und über soziale Medien oder betten Sie es auf Ihrer Website ein. Ihr Publikum, Ihre Wahl. 6. Klickverfolgung: Erhalten Sie eine grafische Darstellung, einschließlich Heatmaps, von jedem Klick oder Tipp auf Ihren Prototyp und Ihre Website. Analysieren Sie, mit welchen Elementen der Benutzeroberfläche Ihre Benutzer interagieren, und nehmen Sie die richtigen UX-Verbesserungen vor. 7. Aufzeichnungen: Beobachten Sie jeden Schritt der Navigation und Interaktionen Ihres Benutzers, einschließlich der Mausbewegung. Erhalten Sie umfassende Videoeinblicke, indem Sie das Gesicht, die Stimme und den Bildschirm Ihres Benutzers erfassen. 8. Benutzerflüsse: Erhalten Sie eine Visualisierung des Pfads eines Benutzers von einem Bildschirm zum nächsten. Entdecken Sie, wie sich Ihre Benutzer verhalten und auf welchen Bildschirmen sie sich befinden, wenn sie sich zum Verlassen entscheiden. 9. Umfragen: Useberry bietet die Möglichkeit, Umfragen mit Einzel- und Mehrfachauswahlmöglichkeiten, Meinungsskalen und offenen Fragen durchzuführen. 10. Metriken: Erhalten Sie umfassende quantitative Einblicke in das Benutzerverhalten mit Aufgabenerledigungsraten, Zeit für Aufgaben und Fehlklickraten. Mit Useberry entwickeln Sie nicht nur ein Produkt, sondern schaffen ein benutzerzentriertes digitales Erlebnis, das auf die Bedürfnisse Ihres Publikums zugeschnitten ist, und sparen dabei wertvolle Zeit, Mühe und Ressourcen.