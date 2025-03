App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

CRM-Software, kurz für Customer Relationship Management, ist darauf ausgelegt, Kundenbeziehungen effektiv zu verfolgen und zu verwalten. Es dient als umfassendes System zur Aufzeichnung und Organisation von Interaktionen zwischen einem Unternehmen, seinen Interessenten und seinen bestehenden Kunden. Diese Software konsolidiert wichtige Kundendaten, einschließlich Kontaktinformationen, Interaktionsverlauf und Transaktionszusammenfassungen, in einem zentralen und aktuellen Datensatz. CRM-Software wird hauptsächlich in Vertriebsabteilungen eingesetzt und fungiert als zentraler Knotenpunkt für die Salesforce-Automatisierung (SFA). Es kann nahtlos in verschiedene andere Geschäftsanwendungen integriert werden, z. B. E-Commerce-Plattformen, Marketing-Automatisierungssoftware, Kundendienstsoftware und CPQ-Software. Diese Integration sorgt für ein synchronisiertes und verbessertes Kundenerlebnis während der gesamten Customer Journey. Einige CRM-Lösungen bieten eine breite Palette integrierter kundenbezogener Funktionen und stellen All-in-One-Funktionen bereit, die Marketingautomatisierung, Helpdesk, E-Commerce-Tools, ERP, Projektmanagement oder Website-Management umfassen. Dieser umfassende Ansatz macht zusätzliche Lösungen überflüssig und ist insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen von Vorteil. Andererseits konzentrieren sich eigenständige CRM-Lösungen hauptsächlich auf vertriebsbezogene Funktionen wie Kontakt-, Konto- und Pipeline-Management, ohne umfangreiche Marketing-, Helpdesk- oder andere nicht vertriebsbezogene Funktionen.