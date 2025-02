CRM-Software - Beliebteste Apps - Slowakei

Cratio CRM

Cratio CRM Software ist eine Cloud- und mobile CRM-Software, die es Unternehmen ermöglicht, den gesamten Verkaufsprozess effizient von einer einzigen Plattform aus zu verwalten. Cratio CRM ist einfach zu bedienen, erschwinglich und anpassbar. Die Software verfügt über alle erforderlichen Funktionen für eine vollständige Vertriebsautomatisierung. Produktmerkmale: ** Lead-Management-System -> Lead automatisch erfassen -> Verteilen Sie Leads an das Vertriebsteam -> Senden Sie personalisierte E-Mails und SMS an Kunden -> Identifizieren und konzentrieren Sie sich auf heiße/gewinnende Leads -> Passen Sie den Lead-Bildschirm an Ihr Unternehmen an -> Überwachen Sie den Lead-Status mit Zeitleiste und Benutzeraktivitäten ** Vertriebsaktivitätenmanagement -> Planen, zuweisen, Überprüfung verfolgen – Anrufe, Aufgaben und Besuche -> Senden Sie rechtzeitig E-Mail-/SMS-Erinnerungen an das Vertriebsteam -> Senden Sie E-Mails/SMS mit einem Klick an Kunden -> Erhalten Sie tägliche Aktivitäts- und Verkaufsberichte per E-Mail -> Überprüfen Sie verpasste, überfällige oder eskalierte Aktivitäten -> Verfolgen Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Teamproduktivitätsberichte ** Mobile CRM-Software -> Täglicher Aktivitätsplan in Mobile -> One-Click-Visit-Updates -> Rufen Sie Kunden an und senden Sie ihnen E-Mails direkt aus der App -> Kundenadresse mit Karten -> GPS-standortbasierte Aktivitätsaktualisierungen -> Mobile CRM funktioniert auf Android und IOS ** Kundenkommunikation -> Automatische SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen -> Massen-E-Mail und SMS mit Vorlagen -> Cloud-Telefonie-Integration -> Klicken Sie hier, um den Service anzurufen -> Anrufaufzeichnungen im Audioformat -> Integrierte E-Mail, SMS und Sprache 5 Gründe, sich für Cratio CRM zu entscheiden: * Erschwinglich. Sparen Sie mindestens 50 % der CRM-Kosten. * Einfach zu verwenden und dennoch mit allen erforderlichen CRM-Funktionen ausgestattet * Sichere, skalierbare und erstklassige Cloud-Lösung * Bester Support und engagiertes Kundenerfolgsteam * Vollständig anpassbar an Ihr Unternehmen Über das Unternehmen: Cratio Software ist ein Softwareproduktentwicklungsunternehmen mit Sitz in Chennai, Indien. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, domänenspezifische Mobile Sales CRM-Software mit weniger Zeit- und Kostenaufwand bereitzustellen. Das Gründerteam besteht aus Menschen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung und Produkten.