CRM-Software - Beliebteste Apps - Palau

Second CRM

secondcrm.com

Second CRM ist eine preisgekrönte Geschäftsautomatisierungslösung, die kleine und mittelständische Unternehmen durch die Automatisierung ihrer Geschäftsabläufe mithilfe von Internet- und Mobiltechnologien profitabel machen soll. Das zweite CRM konzentriert sich auf die Verbesserung von Vertrieb und Marketing, Kundensupport und Betrieb. Second CRM lässt sich problemlos an die meisten Geschäftsumgebungen anpassen, indem es eine flexible, kostengünstige und benutzerfreundliche Anwendung bietet. Second CRM bietet eine einheitliche Ansicht der Kundeninteraktionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Support und Backend-Betrieb. Second CRM reduziert den Arbeitsaufwand und beschleunigt das Wachstum, während es Unternehmen gleichzeitig ermöglicht, ihre Energie zu 100 % auf das zu konzentrieren, was zählt: Kunden.