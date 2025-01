CRM-Software - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Salesmate

Die meisten CRMs sind starr, unflexibel und kosten Unternehmen viel Geld, und Salesmate löst genau diese Probleme. Salesmate ist eine flexible, anpassbare und kostengünstige Lösung für mehrere Teams in Ihrem Unternehmen. Die Plattform löst diese Probleme, indem sie integrierte Tools bietet, Integrationskosten spart und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet. Der Kern von Salesmate ist das CRM-Modul, mit dem Vertriebs-, Marketing- und Erfolgsteams mühelos Kontakte, Leads, Kunden, Abonnenten und alltägliche Aktivitäten verwalten können. Mit diesen Grundfunktionen verfügt das CRM-Modul über integrierte Tools, die Frontline-Teams jeden Tag nutzen können, z. B. Anrufe, SMS, Pipeline-Management, Geschäfte, Gespräche und vieles mehr. Einer der Hauptgründe für höhere Verkaufsergebnisse ist die Möglichkeit, Abläufe zu automatisieren und mehr Zeit für den Verkauf zu sparen. Hier bietet Salesmate Workflows und Sequenzen an. Workflows automatisieren Aufgaben wie Deal-Zuweisung, Aufgabenzuweisung oder datumsbasierte Kommunikation. Während Sequences basierend auf Ihren Geschäftsbedingungen Folgemaßnahmen per Autopilot durchführen kann. Und mit dem branchenweit ersten KI-gestützten Co-Piloten erhält jeder in Ihrem Vertriebsteam persönliche Unterstützung. „Sandy AI“ kann Besprechungen buchen, E-Mails entwerfen oder Notizen für Sie hinzufügen. Alles was Sie tun müssen ist – fragen Sie einfach! Wir wissen, dass Vertriebsteams nur funktionieren können, wenn Marketingteams qualitativ hochwertige Leads generieren. Hier ermöglicht Salesmate Marketingteams, hochgradig personalisierte Kampagnen zu erstellen und durchzuführen und ein breiteres Publikum zu erreichen. Darüber hinaus können Marketingteams auch Website-Besucher verfolgen, Leads mithilfe von Formularen oder Lead-Gen-Bots sammeln, jeden Lead bewerten, Marketing-Journeys erstellen und die besten MQLs an Vertriebsteams senden, um den Erfolg zu steigern. Schließlich kann ein großartiges Kundenservice-Team die Kundenbindung, das Engagement und den Umsatz für das Unternehmen wirklich steuern. Aus diesem Grund bietet Salesmate Tools wie Live-Chat, Chatbots und gemeinsame Posteingänge, um Ihren Kunden die besten Erlebnisse zu bieten. Natürlich benötigen Sie Erkenntnisse, um Trends vorherzusagen, agil zu sein und Entscheidungen auf Ihrem Weg zum Wachstum zu treffen. Hier bieten Dashboards, Vorlagen, benutzerdefinierte Berichte und Einblicke alles, was Sie brauchen, um zu sehen, was in Ihren Teams und Ihrem Unternehmen vor sich geht. Von der Lead-Generierung bis hin zu erstklassigen Kundenerlebnissen hat Salesmate für jeden in Ihrem Team etwas zu bieten. Salesmate bietet eine 15-tägige kostenlose Testversion, mit der Sie jeden Winkel der Plattform erkunden können, ohne Ihre Kreditkartendaten preiszugeben. Es ist sicher und steht jedem in Ihrem Team zum Ausprobieren zur Verfügung.