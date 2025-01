CPQ-Software - Beliebteste Apps - Pakistan

Revv

Revv verschiebt die Grenzen der Dokumentenautomatisierung und der Arbeitsabläufe. Revv bietet Ihnen die Flexibilität, Dokumente aus seiner umfangreichen Vorlagenbibliothek zu erstellen oder externe WORD-/PDF-Dokumente zur elektronischen Signatur hochzuladen und zu senden. Darüber hinaus bietet es verschiedene Signaturtypen für jedes mögliche E-Signatur-Szenario. Egal, ob Sie Massendokumente für elektronische Signaturen erstellen oder Signaturen auf ausfüllbaren Webformularen erhalten möchten, Revv macht alles möglich. Es bietet sofortige Benachrichtigungen, Dokumentanalysen und Prüfprotokolle, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Revv verdoppelt den Schutz Ihres eSigning-Prozesses durch E-Mail- und SMS-Authentifizierung. Revv bietet einen robusten Nachweis der elektronischen Signatur mit modernstem Beweismanagement. Es bietet auch eine Videoauthentifizierung für Clickwrap-Signaturen. Integrieren Sie Geschäftsanwendungen mit Revv, um komplexe Aufgaben zu vereinfachen und Ihre Dokumenten-Workflows nahtlos auszuführen. Revv ist eine All-in-One-Plattform zur Automatisierung von Dokumenten-Workflows ohne Code, mit der Sie Ihr Unternehmen überall, jederzeit und von jedem Gerät aus betreiben können. Revv bietet robusten Schutz und arbeitet in einer sicheren Umgebung mit mehreren Verschlüsselungsstufen und der Einhaltung lokaler Gesetze. VORTEILE: BESSERE GOVERNANCE UND COMPLIANCE – Revv entspricht dem ESIGN Act, der UETA und der eIDAS-Verordnung, die alle elektronisch signierten Dokumente rechtsverbindlich macht. Revv erfüllt alle Anforderungen elektronischer Signaturen. - Absicht zur Unterzeichnung: Revv bestätigt die Absicht der Unterzeichner, indem es die Unterzeichner auffordert, die elektronischen Signaturen einzureichen. - Einwilligung zur elektronischen Geschäftsabwicklung: Revv erfüllt die Einwilligungspflicht, indem es die Unterzeichner auffordert, ihre Unterschriften zu bestätigen, bevor sie das Dokument einreichen. Revv bietet Empfängern außerdem die Möglichkeit, die Signaturanfrage abzulehnen. - Signaturzuordnung: Erstellen Sie eine Dokumentenkontrolle mit einem vollständigen Prüfprotokoll für jede Transaktion. Revv erfüllt die Signaturzuordnung, indem es alle Aktionen mit Datums- und Zeitstempeln, Unterzeichnerdetails und IP-Adressen erfasst und speichert. - Aufbewahrung von Datensätzen: Revv erstellt automatisch eine Kopie der signierten Datensätze und sendet diese sowohl an den Absender als auch an den Empfänger, um ihre Transaktionsnachweise aufzubewahren. LEISTUNGSSTARKE FUNKTIONEN, UM NEUE MÖGLICHKEITEN MIT ELEKTRONISCHEN SIGNATUREN ZU SCHAFFEN UND DIE GESCHÄFTSVORTEILE ZU MAXIMIEREN - - Erstellen Sie dynamische Felder als Formularfelder in der Vorlage und beschleunigen Sie Ihren Dokumenterstellungsprozess. Verwenden Sie die ausgewählte Vorlage, fügen Sie benutzerdefinierte Details in die Formularfelder ein und senden Sie sie an Kunden, um die erforderlichen Informationen einzugeben und die Dokumente elektronisch zu signieren. - Flexibilität beim Hochladen und Senden Ihrer PDF- oder DOCX-Dateien, beim Bearbeiten und Versenden zur elektronischen Signatur. - Sammeln Sie mithilfe der Funktion „Ausfüllen und Unterschreiben“ wichtige Daten der Unterzeichner in Form von Text oder Bild. - Gebrauchsfertige Vorlagen und ein umfangreicher Editor zum sofortigen Erstellen und Anpassen von Geschäftsdokumenten und zum Erhöhen der Geschäftskonvertierungsraten. - Automatisieren Sie den Versand eines Dokuments an mehrere Empfänger mithilfe der Funktion „Massenversand“ und steigern Sie Ihre Produktivität. - Konfigurieren Sie eSignature-Workflows, indem Sie Ihre alltäglichen Geschäftsanwendungen über Zapier, Retool und native APIs integrieren, und sparen Sie mehr Zeit, Geld und Ressourcen. - Freie Wahl des Signaturtyps – Click-to-Sign, Zeichnen einer Signatur oder Click-to-Initial. - Echtzeitverfolgung und -analyse, um zum richtigen Zeitpunkt einzugreifen und Kunden anzusprechen. - Mehrere Möglichkeiten, Dokumente online per E-Mail, gemeinsam nutzbaren Links, ausfüllbaren Webformularen oder API-Integrationen zu signieren. UNVERGLEICHLICHE SICHERHEIT – – Einhaltung globaler und lokaler eSignature-Gesetze und neuester Industriestandards. - Zwei-Faktor-Authentifizierung (SMS und E-Mail) zur Gewährleistung der Identität der Unterzeichner. - Hohe Sicherheit mit der globalen Cloud-Zertifizierung von AWS (CSA, SOC 1, SOC2 und ISO 27001), um Ihre Daten bei jedem Schritt zu schützen. - PCI DSS-konforme Zahlungsgateways LEBENSLANGE SPEICHERUNG – Revv bietet cloudbasierten Speicher, der Ihre Unterlagen sicher, organisiert und leicht zugänglich hält – für immer. VERBESSERTE KUNDENERFAHRUNG – Senden Sie Dokumente sofort per SMS an mobile Geräte und reduzieren Sie die Abbruchraten von Kunden. - Kollaborationsfunktionen zur Interaktion mit Kunden und Teammitgliedern innerhalb der Dokumente und zur Beschleunigung des Unterzeichnungsprozesses. Eine DIY-Plattform, die keine Programmierkenntnisse erfordert – Revv ist sehr einfach zu bedienen und leicht zu navigieren. Die intuitive Benutzeroberfläche erfordert keine externe Hilfe oder besondere Fähigkeiten. EIN SUPPORT-SYSTEM, DAS ENTWICKELT IST, UM KUNDEN ZU STÄRKEN – – Ein Kundensupport-Expertenteam, das sein Bestes gibt, um Ihr Unternehmen zu stärken. - Chat-Support rund um die Uhr - Mehrsprachige Unterstützung für Dokumente - Unterstützung beim Entwerfen und Erstellen von Vorlagen - Hilfecenter, Support-Artikel und Videos, die Sie durch den Prozess führen