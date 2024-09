CPQ-Software - Beliebteste Apps - Bosnien und Herzegowina Beliebteste Zuletzt verwendet

Die Software „Configure, Price, Quote“ (CPQ) optimiert den gesamten Lebenszyklus des Angebots- und Angebotsprozesses für Unternehmen. Es beginnt, wenn ein Kunde seine Anforderungen an die Angebote eines Unternehmens mitteilt, und endet mit der Abgabe eines umfassenden Angebots an den Kunden oder Interessenten. Durch den Einsatz in Vertriebsabteilungen beschleunigt CPQ-Software die Geschwindigkeit des Verkaufszyklus, erhöht die Angebotsgenauigkeit und stärkt die Kundenbeziehungen. Diese Softwarelösungen ermöglichen es Unternehmen, Kundenbedürfnisse effektiv zu erkennen und maßgeschneiderte Angebote zu erstellen, die genau auf diese spezifischen Anforderungen abgestimmt sind. CPQ-Produkte werden häufig in bestehende CRM-Software integriert oder sind für die nahtlose Integration mit einem oder mehreren CRM-Tools konzipiert und bieten eine robuste Lösung zur Optimierung von Vertriebsprozessen.