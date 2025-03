Software zur Kurserstellung - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

SlidePresenter

slidepresenter.com

Ausführliche Handbücher und Dokumentationen, zahlreiche Live- oder Webschulungen und trotzdem das Gefühl, dass das Wissen einfach nicht bei den Kollegen ankommt – oder nicht zur richtigen Zeit? Dann sollten Sie SlidePresenter kennenlernen! Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, ihr Wissen ohne Vorkenntnisse oder technische Kenntnisse in ansprechende Videoinhalte umzuwandeln! Dank unserer intuitiven Benutzeroberfläche können alle Mitarbeiter innerhalb von Minuten eigene Videoinhalte erstellen, bearbeiten und diese mit zahlreichen interaktiven Funktionen wie Quiz und Umfragen anreichern. Anschließend können die von den Mitarbeitern erstellten Videoinhalte einfach und sicher mit nur einem Klick auf Ihrer eigenen Unternehmensvideoplattform mit Kollegen oder der gesamten Organisation geteilt werden. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen bei Ihrem unternehmensweiten Wissenstransfer. Mehr noch: Sie schaffen eine zentrale und attraktive Anlaufstelle für Ihre Kollegen. Auf Ihrer Unternehmensvideoplattform erhalten alle Mitarbeiter hilfreiche Wissensinhalte zur Beantwortung ihrer individuellen Fragen „im Arbeitsfluss“ und werden darüber hinaus auch zum Stöbern, Liken und Interagieren mit weiteren von Mitarbeitern erstellten Videoinhalten ermutigt. Die Anwendungsfälle für SlidePresenter sind so vielfältig wie die Anforderungen Ihres Unternehmens: von Quick-Click-Anleitungen, Produktschulungen bis hin zu internen Onboardings, E-Learnings oder praxisorientierten Lern-Nuggets. Mehr als 600 Marktführer in zahlreichen Branchen setzen bereits erfolgreich auf Wissenstransfer von Mitarbeitern für Mitarbeiter – damit Wissen schnell und jederzeit für alle verfügbar ist, die es benötigen. Ihre Vorteile mit SlidePresenter: - Ermöglichen Sie selbstgesteuertes, kontinuierliches Lernen in Ihrer Organisation mit leicht verständlichen Videoinhalten. - Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer (neuen) Mitarbeiter, indem Sie Wissen jederzeit und überall verfügbar machen. - Reduzieren Sie häufige Fragen von Kollegen, indem Sie ihnen ermöglichen, schnell und einfach erklärende Videoinhalte zu produzieren und zu teilen. - Steigern Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter, Wissen mit Kollegen zu teilen, dank einer intuitiven Benutzererfahrung für die einfache Erstellung von Inhalten. - Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in Ihren Wissenstransfer ein und stärken Sie so deren Bindung an Ihr Unternehmen. - Ermöglichen Sie Mitarbeitern aller Abteilungen und Jobebenen, ihr Wissen mit Kollegen im gesamten Unternehmen zu teilen. - Schaffen Sie ein vielfältiges Lernerlebnis mit formalen Lern- und Schulungsformaten sowie mitarbeitergeneriertem Lernen über Videoinhalte. - Schonen Sie die Ressourcen Ihrer L&D-Abteilung, indem Sie Ihre Mitarbeiter in den Wissenstransfer einbinden. - Erstellen Sie eine zentrale Videoplattform, auf der Ihre Mitarbeiter immer genau das Wissen finden, das sie für ihre beste Arbeit benötigen.