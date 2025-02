Software zur Kurserstellung - Beliebteste Apps - Singapur

Lingio

Gamified Skills & Language Learning-Plattform für Mitarbeiter an vorderster Front. Über 100 Sprachen werden unterstützt! Erstellen Sie in Sekundenschnelle hochrelevante, KI-gestützte Kurse. Unser AI Course Creator wandelt Schulungsmaterial in Sekundenschnelle in anregende, maßgeschneiderte Kurse um, damit Ihre Mitarbeiter ihre Erwartungen übertreffen und Freude am Lernen haben. Der Einstieg ist einfach: Senden Sie einfach Ihr Schulungsmaterial an den AI Course Creator. Mit nur wenigen Klicks erhalten Sie einen interaktiven, maßgeschneiderten und branchenspezifischen Kurs, den Sie in Sekundenschnelle teilen können.