Software zur Kurserstellung - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Über eine cloudbasierte Plattform, auf der Kursteilnehmer über Beiträge, Live-Sitzungen, Chats und einzigartige Interaktionen miteinander in Kontakt treten können, bietet CLASSUM nahtlose Kommunikation zur Verbesserung aller Lernumgebungen, online oder persönlich. --- CLASSUM wurde 2018 von Chaerin Lee und Youjin Choi, zwei Studentinnen am Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), gegründet, um sich den Herausforderungen zu stellen, mit denen sie als Lernende konfrontiert waren. Nach nur drei Jahren wird CLASSUM mittlerweile von über 3.700 Institutionen in 23 Ländern weltweit genutzt und überwindet weiterhin Kommunikationsbarrieren und schafft Lernumgebungen, die Wachstum und Zusammenarbeit fördern. Zu den Nutzern zählen Institutionen wie KAIST, Yonsei University und Ewha Womans University sowie globale Unternehmen wie LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision und Prudential. Unser Ziel ist es, Lernende und Lehrende in einem Raum zusammenzubringen, in dem sie frei und bequem kommunizieren können. Wir möchten Räume schaffen und erweitern, in denen gesunde Interaktionen und Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers auf natürliche Weise stattfinden können. Lernende können auf CLASSUM frei interagieren und sich über Text und andere Medien, die ihren Kommunikationsbedürfnissen im digitalen Zeitalter entsprechen, an Fragen und Antworten und Diskussionen beteiligen. Lehrkräfte, die CLASSUM für die Kommunikation mit ihren Schülern nutzen, konnten ein gesteigertes Engagement der Schüler und einen geringeren Verwaltungsaufwand verzeichnen. Im April 2021 sammelte CLASSUM eine Serie-A-Finanzierung im Wert von 6 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Pearl Abyss Capital und Storm Ventures sowie den bestehenden Investoren Big Basin Capital und Smilegate Investment. Unsere Gründerin und CEO, Chairin Lee, wurde kürzlich als Mitglied der Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 für den innovativen Ansatz von CLASSUM bei Kommunikationsherausforderungen in der Bildung ausgezeichnet. CLASSUM wurde 2020 auch als einer der GSV Cups ausgewählt, der inspirierende EdTech- und Talent-Technologie-Startups auf sechs Kontinenten hervorhebt.