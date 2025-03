Unternehmens-Wellness-Software - Beliebteste Apps - Vereinigte Staaten

Wellable

wellable.co

Wellable ist ein ganzheitlicher Wellness-Anbieter mit Sitz in Boston, der Unternehmen jeder Größe dabei unterstützt, ansprechende Programme zum Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu erstellen. Wellable arbeitet mit Arbeitgebern, Krankenversicherungen und Immobilien auf der ganzen Welt zusammen und hat aktive Benutzer in mehr als 35 verschiedenen Ländern. Kunden arbeiten mit Wellable zusammen, um die körperliche und geistige Gesundheit der Mitarbeiter zu unterstützen, die Unternehmenskultur zu stärken und wichtige Produktivitätskennzahlen am Arbeitsplatz zu verbessern. Wellable bietet ein modulares Ökosystem aus Wellness-Technologien und -Dienstleistungen, das es Kunden ermöglicht, die Produkte auszuwählen, die für ihr Unternehmen am besten geeignet sind. Zu den Kernlösungen gehören: – Preisgekrönte Wellness-Plattform – Multimediale Bildungsinhalte – On-Demand-Fitness- und Achtsamkeitskurse – Integrierte Lifestyle-Ausgabenkonten – Ganzheitliches Gesundheitscoaching – Vor-Ort- oder virtuelle Wellness-Events und -Aktivitäten