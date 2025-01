Unternehmens-Wellness-Software - Beliebteste Apps - Rumänien

Headversity

headversity.com

headversity ist die einzige Plattform für die psychische Gesundheit von Arbeitskräften, die auf der Wissenschaft der kontinuierlichen Praxis und Fähigkeitsmessung basiert. Es handelt sich um eine geräteunabhängige Lösung, die für alle vereinfacht ist und Mitarbeitern und Teams dabei hilft, grundlegende Fähigkeiten in den Bereichen mentale Fitness, psychologische Sicherheit, fürsorgliche Führung und Respekt am Arbeitsplatz aufzubauen. Headversity wirkt sich mittlerweile auf mehr als 3 Millionen Leben in 18 Ländern und 26 Branchen aus und erleichtert die konsequente Anwendung zentraler psychischer Gesundheitskompetenzen im Alltag, was zu weniger Ansprüchen, geringeren Kosten und höherer Produktivität führt.