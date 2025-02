Software für soziale Unternehmensverantwortung (CSR). - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Groundswell

groundswell.io

Groundswell ist eine Social-Impact-Plattform für Unternehmen, die mühelos Spendenzusammenführungen, Schenkungen und Freiwilligenprogramme verwaltet, die es Mitarbeitern ermöglichen, sich für Anliegen zu engagieren, die ihnen am wichtigsten sind. Unsere Plattform bietet Mitarbeitern steuerbegünstigte persönliche Spendenkonten. Unternehmensadministratoren können benutzerdefinierte Geschenk- und Matching-Programme erstellen, die Wohltätigkeitsgelder auf diese Konten leiten, damit die Mitarbeiter sie verschenken können. Unternehmen können ihre Mitarbeiter auch mit intern erstellten und verwalteten Freiwilligenangeboten einbinden oder aus einer der Zehntausenden Aktivitäten wählen, die über unsere Datenbank für Freiwilligenaktivitäten verfügbar sind. Groundswell ist auf dem Desktop oder über unsere mit fünf Sternen bewertete mobile App zugänglich und maximiert die Zugänglichkeit des Programms für Mitarbeiter, die nicht am Computer arbeiten, und verbessert so die Programmgerechtigkeit. Hauptmerkmale: Steuerbegünstigte persönliche Spendenkonten: Stellen Sie Ihren Mitarbeitern Spendenkonten zur Verfügung, die aus Spendengeldern bestehen. Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie einen 401(k) oder HSA für wohltätige Zwecke bereitstellen. Gehaltsabrechnung: Mitarbeiter können auf eine eindeutige Routing- und Kontonummer für ihr Spendenkonto zugreifen und direkt bei ihrem Lohn- und Gehaltsabrechnungsanbieter eine direkte Einzahlung vornehmen – keine Integration oder monatliche Abstimmung erforderlich. Automatisierte Abgleiche: Gleichen Sie Gelder automatisch und sofort mit dem persönlichen Spendenkonto Ihres Mitarbeiters ab. Sie haben die Möglichkeit, Programme mit individuellen Mitarbeiterberechtigungen anzupassen, über anpassbare Übereinstimmungsgrenzen pro Mitarbeiter/Programm zu verfügen und spezifische Zeitpläne festzulegen. Dollars für Macher: Schaffen Sie Anreize für ehrenamtliches Engagement, indem Sie eine Wohltätigkeitsvergütung für eingereichte und genehmigte Freiwilligenstunden anbieten. Geschenke: Senden Sie in wichtigen Momenten, wie einem Arbeitsjubiläum oder einer Beförderung, Wohltätigkeitsstipendien an die persönlichen Spendenkonten Ihrer Mitarbeiter. Freiwilligenveranstaltungen: Planen, verwalten und berichten Sie über Freiwilligenveranstaltungen. Unternehmenszuschüsse: Unternehmenszuschüsse können ohne zusätzliche Gebühren an mehr als 1,7 Millionen qualifizierte gemeinnützige Organisationen gesendet werden. Berichterstattung: Bewerten Sie sofort die Leistung Ihres Social-Impact-Programms mit den Echtzeitdaten und dem interaktiven Dashboard von Groundswell. Verteilung am nächsten Tag: Im Gegensatz zu anderen CSR-Plattformen, die 60–90 Tage benötigen, um Gelder an Wohltätigkeitsorganisationen zu senden, werden 90 % der Spenden auf Groundswell innerhalb von 24 Stunden per elektronischer Geldüberweisung verteilt.