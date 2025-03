JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS ist ein multifunktionales Learning Management System mit einer Vielzahl nützlicher Online-Trainingstools für Dozenten und Lernende, die in deutlich teureren LMS-Lösungen zu finden sind. JoomLMS wurde von Talented Learning, einer unabhängigen Forschungs- und Beratungsorganisation, in die Liste der besten akademischen LMS aufgenommen und von einer unabhängigen Software-Bewertungsplattform – FinancesOnline – mit „Great User Experience“ und „Rising Star Awards“ ausgezeichnet. Die LMS-Schnittstelle ist sauber, übersichtlich und einfach zu bedienen. - SCORM- und AICC-kompatibel, - mobilkompatibel, - iOS- und Android-Mobile-Apps, - ein Kurs-Builder, - modernes Layout, - Quizzen und Tests, - mehrere Benutzerrollen, - Unterstützung mehrerer Zahlungssysteme, - Tools für die soziale Zusammenarbeit, - ein breites Angebot Auswahl an Berichten, - Datenimport/-export Alle Kurse werden mit Hilfe eines integrierten Kurs-Builders erstellt. Ein Lehrer oder ein LMS-Administrator geht von einem Schritt zum nächsten und füllt alle erforderlichen Felder aus. Alle Lernmaterialien werden in den entsprechenden Abschnitten von JoomLMS hochgeladen. Sie können die Lernmaterialien (Dokumente, Videos, Links, Präsentationen etc.) entweder einzeln hochladen oder ein SCORM/AICC-Paket importieren. JoomlaLMS ist mit SCORM 1.2 und 2004 kompatibel und funktioniert problemlos mit jedem Authoring-Tool, das diese Formate unterstützt. Um den Wissensstand der Studierenden einzuschätzen, steht ein Quiz-Tool mit 13 Fragetypen zur Verfügung. Es ist auch möglich, Fragen zu importieren oder Fragen aus dem Fragenpool hinzuzufügen (z. B. wenn Sie einen Abschlusstest erstellen). Sobald alle Kursmaterialien hochgeladen sind, können sie zu Lernpfaden zusammengefasst werden. JoomLMS enthält eine Reihe von Berichten zur Darstellung einer enormen Menge an Informationen. Ein Lehrer kann überprüfen, wer und wann auf die E-Learning-Materialien zugegriffen hat, und die Schüler kontaktieren, falls diese nicht genügend Zeit für das Lernen aufwenden. Überprüfen Sie, welche Fragen und Lernpfade die meiste Zeit in Anspruch genommen haben, und überarbeiten Sie sie gegebenenfalls; Die Statistik zum Herunterladen von Dokumenten bietet Einblicke in die Art der nachgefragten Materialien. Mit JoomLMS können Aufgaben erstellt und bei Bedarf einer bestimmten Gruppe von Studierenden zugewiesen werden. Der Abschnitt bietet auch Einblick in die Statistiken der ausgeführten Aufgaben. Beispielsweise kann ein Lehrer überprüfen, ob ein Schüler die Aufgabe erledigt hat, sie benoten und diesem Schüler eine E-Mail-Benachrichtigung senden. Benotete Aufgaben können manuell zum Notenbuch hinzugefügt werden. Der JoomLMS-Preis basiert auf einem Preis-pro-aktivem-Lernenden-Modell. Von der Lizenz werden nur die Studierenden gezählt, die in mindestens einem Kurs eingeschrieben sind, Lehrkräfte und LMS-Administratoren werden nicht gezählt. Die JoomLMS-Kosten beginnen bei 299 $/Jahr. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Dauerlizenz zu erwerben und das LMS-System lebenslang zu nutzen. Der beste Weg, das System kennenzulernen und zu entscheiden, ob es den Bedürfnissen der Schule entspricht, besteht darin, es selbst zu testen, insbesondere da das Unternehmen eine 30-tägige kostenlose Testversion anbietet, für die keine Kreditkarteninformationen erforderlich sind. Um JoomlaLMS auszuprobieren, müssen Sie Ihre Anfrage auf der JoomLMS-Website www.joomlms.com einreichen