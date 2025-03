Kern-HR-Software - Beliebteste Apps

App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Kernsoftware für das Personalwesen (HR), auch bekannt als Human Capital Management (HCM)-Software, zentralisiert Mitarbeiterinformationen in einem einheitlichen System. Diese zentralen HR-Systeme sind darauf ausgelegt, wichtige Daten wie Gehaltsabrechnungen und Sozialleistungen in einer zugänglichen, zentralen Datenbank zu verwalten. Während der Begriff HCM traditionell als Human Resource Information Systems (HRIS) oder Human Resource Management Systems (HRMS) bezeichnet wird, hat er in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Unternehmen nutzen zentrale HR-Software, um detaillierte Mitarbeiterprofile zu verwalten, wichtige Dokumente zu speichern und organisatorische Trends aus einer umfassenden Perspektive zu analysieren. Diese Systeme werden typischerweise von Personalabteilungen verwendet und ermöglichen es Personalmanagern, Mitarbeiterdaten zu überwachen und Berichte zu wichtigen Kennzahlen zu erstellen. Viele zentrale HR-Lösungen umfassen Self-Service-Funktionen, die es Mitarbeitern ermöglichen, ihre Leistungen oder Kontaktdaten selbstständig zu aktualisieren und so HR-Prozesse zu optimieren. Häufig ist die HR-Kernsoftware in eine umfassendere HR-Management-Suite integriert oder bietet Kompatibilität mit HR-Anwendungen von Drittanbietern, um ihre Funktionalität in verschiedenen HR-Abläufen zu verbessern.