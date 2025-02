GoCo

goco.io

GOCO erweckt HR -Daten zum Leben und bietet Tools zum Anpassen von Workflows für jeden Personalverfahren, eine Richtlinie oder eine Checkliste. Mit GOCO erhalten Organisationen ein engagiertes Support -Team, das sie für den Erfolg einräumt und nach der Implementierung weiterhin verfügbar ist. GOCO bietet von Onboarding und Leistungen bis hin zu Leistungsmanagement und Gehaltsabrechnung alles, was für die Ausführung von HR in einer einzigen, benutzerfreundlichen Lösung erforderlich ist. The mission of GoCo is to help businesses spend less time on manual, painful, and complex HR tasks so they can focus on growing happier, more productive teams.