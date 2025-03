App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Cookies sind kleine Textdateien, die dazu dienen, Benutzerinformationen wie IP-Adressen und Browsing-Aktivitäten zu überwachen, wenn sie die Website eines Unternehmens besuchen. Cookie-Tracking-Software untersucht Websites, um verschiedene Tracking-Technologien wie Cookies, Beacons, Tags, Tracking-Pixel, lokale Objekte, Plugins und integrierte Inhalte wie Videos zu erkennen und zu katalogisieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, diese Tracker den Benutzern offenzulegen, die Einwilligung zur Benutzerverfolgung einzuholen und Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und ePrivacy einzuhalten, die vor der Aktivierung von Cookies die Zustimmung der Benutzer vorschreiben. Cookie-Tracking-Software besteht in der Regel aus einfachen Skripten, die problemlos auf vorhandenen Websites bereitgestellt werden können. Sobald ein Scan von Cookies und Trackern abgeschlossen ist, generiert die Software einen Cookie-Hinweis mit den Ergebnissen. Dieser Hinweis kann dann von Datenschutzteams in Einwilligungsformulare und Datenschutzrichtlinien integriert werden. Cookie-Tracking-Software arbeitet häufig mit Software zur Einwilligungsverwaltung zusammen, um die Verarbeitung von Benutzer-Tracking-Präferenzen zu automatisieren. Sie unterscheidet sich von Tag-Management-Software, die sich darauf konzentriert, Vermarkter bei der Verwaltung von Trackern hauptsächlich für Werbezwecke zu unterstützen. Cookie-Tracking-Software wurde speziell entwickelt, um das Datenschutzteam eines Unternehmens bei der Identifizierung von Website-Tracking-Technologien zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen zu unterstützen und so den Schutz der Benutzerdaten zu gewährleisten.