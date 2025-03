TRUENDO

TRUENDO ist eine Komplettlösung, die Sie bei der Einhaltung der DSGVO und des CCPA unterstützt. Es handelt sich um eine Plattform zur Einwilligungsverwaltung, die über integrierte, automatisierte Datenschutzrichtlinien und Cookie-Richtlinien verfügt. TRUENDO ist eine hochautomatisierte, flexible und zuverlässige Software, die auf jeder Website implementiert werden kann. Es ermöglicht eine einfache Verwaltung aller personenbezogenen Daten, die auf Ihrer Website durch Tools wie Cookies, Pixel und Skripte erfasst werden. Das Control Panel ermöglicht es Website-Managern außerdem, innerhalb von Minuten die Einhaltung weltweiter Datenschutzbestimmungen (DSGVO, DSGVO, ePrivacy, CCPA usw.) nachzuweisen. Der TRUENDO CMP scannt Ihre Website regelmäßig, um etwaige Compliance-Verstöße zu erkennen, und blockiert bis dahin sämtliche Datenerfassungstools Die Einwilligung der Besucher erfolgt. Außerdem passt es die angebotenen Datenschutzrichtlinien automatisch an die neuesten Gesetze an und stellt so sicher, dass Ihre Website stets konform ist. Einige seiner Hauptfunktionen: – Unbegrenzte Seitenaufrufe und Sitzungen – Integrierte Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie – Einfache Integration und vollständig automatisiert – Anpassbar: Passen Sie das Farbschema an das Design Ihrer Website an – Statistiken und Einblicke – erfahren Sie mehr über Ihren Website-Verkehr und verbessern Sie ihn Targeting bei gleichzeitiger Einhaltung der Compliance – Verfügbar in 31 Sprachen – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) AAA-Konformität – IAB TCF 2 zertifiziert