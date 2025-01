Cookie-Tracking-Software - Beliebteste Apps - Pakistan

DATEV

DATEV in einem Satz: Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, kleine und mittelständische Unternehmen, Kommunen und Gründer nutzen eine DATEV-Software, die alle Anforderungen bei hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Aktualität, Datenschutz und Datensicherheit erfüllt Porträt Die Geschichte von DATEV ist eine Geschichte stetiger Expansion: 1966 in Nürnberg gegründet, entwickelte sich DATEV konsequent vom nationalen Dienstleister zum europaweit agierenden Dienstleister. Mit zunehmender Globalisierung erfüllt die DATEV die satzungsgemäße Aufgabe, ihre Mitglieder im In- und Ausland zu unterstützen. DATEV hat seinen Hauptsitz in Nürnberg, Deutschland, ein Informationsbüro in Brüssel, Belgien, und angeschlossene Unternehmen in Italien, Österreich, Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Slowakei. Das DATEV-Prinzip Jeder Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hat sein eigenes Leistungsprofil, unterschiedliche Mandanten, persönliche Anforderungen und eine individuelle Arbeitspraxis. Daher ist das Angebot von DATEV ein flexibles, modulares Konzept aus Software, Dienstleistungen und Wissen, offen für jede Fachrichtung, Bürogröße und Struktur. Unternehmer und Steuerberater DATEV unterstützt die Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberaterkanzleien und Unternehmen. Eine individuell angepasste Verteilung und Verzahnung der Arbeitsabläufe erschließt Synergiepotenziale; zum Beispiel im Bereich Buchhaltung. DATEV bietet die ideale Software zur Aufgabenteilung. Das DATEV-Rechenzentrum fungiert als Datendrehscheibe.