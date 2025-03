AdPage

adpage.io

Erhalten Sie präzises Tracking. Erzielen Sie bessere Ergebnisse. AdPage revolutioniert den E-Commerce-Bereich mit seiner hochmodernen serverseitigen Tagging-Lösung, die speziell für E-Commerce-Agenturen entwickelt wurde, die eine Vielzahl von Online-Shops bedienen, darunter solche auf Lightspeed, Shopify, Magento und WooCommerce. Unser innovativer Ansatz stellt sicher, dass Ihre Kunden die zuverlässigsten und robustesten Tracking-Setups erhalten, die es gibt, und setzt damit einen neuen Standard für Präzision und Leistung in der E-Commerce-Analyse. Mit dem Schwerpunkt auf serverseitiger Technologie umgeht AdPage häufige clientseitige Einschränkungen und bietet eine sicherere, schnellere und werbeblockerresistente Tracking-Methode. Dies bedeutet, dass Agenturen ihren Kunden ein Maß an Datenintegrität und -genauigkeit bieten können, das in der Branche seinesgleichen sucht. AdPage lässt sich nahtlos in die führenden E-Commerce-Plattformen integrieren und ermöglicht einen reibungslosen Datenfluss direkt vom Server zu Ihrem Analyse-Dashboard. Unsere Lösung wurde entwickelt, um die Komplexität der Tracking-Einrichtungen zu vereinfachen und es Agenturen so einfacher denn je zu machen, sie über mehrere Kundenkonten hinweg zu implementieren und zu verwalten. Über das bloße Tracking hinaus verbessert AdPage Ihr Wertversprechen durch Folgendes: Erweiterte Attributionsmodelle, die über die Oberfläche hinausgehen, um die wahren Conversion-Quellen aufzudecken. Automatisierte Berichtsfunktionen, die Ihr Tracking-Setup überwachen, indem sie es mit den tatsächlichen Conversions im Shop vergleichen. Unbegrenzte Skalierbarkeit, um mit Ihrer Agentur zu wachsen, unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Kundenkonten und Benutzerzugriffsebenen. Engagierte Unterstützung, um eine reibungslose Implementierung und anhaltenden Erfolg der Tracking-Bemühungen Ihrer Kunden sicherzustellen. Mit AdPage können Agenturen ihren Kunden Folgendes ermöglichen: Die Komplexität des E-Commerce-Trackings einfach und präzise bewältigen. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Daten mit serverseitiger Genauigkeit. Treffen Sie fundierte Entscheidungen, die auf umfassenden und zuverlässigen Kennzahlen basieren. Verbessern Sie ihre Tracking-Setups, um Industriestandards zu übertreffen und die Konkurrenz zu übertreffen. Wählen Sie AdPage für Ihre E-Commerce-Kunden und stehen Sie an der Spitze der Tracking-Technologie, indem Sie ihnen unübertroffene Klarheit und Kontrolle über ihre digitalen Marketingbemühungen bieten.