Konversationsmarketing-Software - Beliebteste Apps

Conversational-Marketing-Software, auch Messenger-Marketing-Software genannt, initiiert personalisierte Einzelinteraktionen mit potenziellen Kunden und leitet sie zu bestimmten Produktempfehlungen oder Angeboten. Verbrauchermarken nutzen diese Technologie, um interessierte Käufer in sozialen Netzwerken oder Produktwebsites zu identifizieren, Anfragen zu beantworten, optimale Produkte zu empfehlen und Kunden nahtlos an Zahlungsgateways oder Vertriebsmitarbeiter weiterzuleiten, um Transaktionen abzuschließen. Mit integrierten Chatbot- und künstlichen Intelligenzfunktionen können Vertriebsabteilungen intelligente Antwortabläufe entwerfen und Besucher auf der Grundlage von Benutzeraktivitäten und anderen kontextbezogenen Details durch sinnvolle Gespräche führen. Dies ermöglicht es Unternehmen, mit interessierten Kunden in Kontakt zu treten, die möglicherweise nicht sofort einen Kauf tätigen, und das Gespräch nahtlos fortzusetzen. Conversational-Marketing-Plattformen erhöhen die Kundenservicestandards in großem Umfang und vereinfachen den globalen Kaufprozess rund um die Uhr. Die erfolgreiche Nutzung dieser Plattformen generiert nicht nur wertvolle, qualifizierte Leads, sondern liefert auch Einblicke in die Demografie und Präferenzen der Kunden und beschleunigt so letztendlich den Verkaufszyklus.