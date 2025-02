Conversational Intelligence-Software - Beliebteste Apps - Togo

Zendesk

zendesk.com

Zendesk ist eine KI-betriebene Servicelösung, die einfach einzurichten, zu verwenden und zu skalieren. Die Zendesk-Lösung arbeitet außerhalb des Boxs und ist im Falle einer Änderung leicht zu ändern, sodass Unternehmen schneller bewegen können. Zendesk hilft Unternehmen auch, die modernste KI für Service-Teams zu nutzen, um Kundenprobleme schneller und genauer zu lösen. Zendesk AI basiert auf Milliarden von CX-Interaktionen und kann über das gesamte Serviceerlebnis hinweg von Self-Service über Agenten bis hin zu Administratoren genutzt werden, um Ihnen dabei zu helfen, im Maßstab effizient zu wachsen und zu arbeiten. Zendesk ermächtigt Agenten mit Tools, Erkenntnissen und Kontext, die sie benötigen, um eine personalisierte Serviceerfahrung auf einem Kanal zu liefern, egal ob es sich um soziale Messaging, Telefon oder E -Mail handelt. Zendesk vereint alles, was ein Service -Team benötigt - von personalisierten Gesprächen und Omnichannel -Fallmanagement über Workflows und Agent -Tools von KI -betriebenen Agenten, Automatisierung und einem Marktplatz von mehr als 1200 Apps - alle unter einem Dach geschützt. Und unsere Lösung ist einfach zu implementieren und im laufenden Fliegen anzupassen und Teams davon zu befreien, sie zu fordern, Entwickler und teure Partner, um kontinuierliche Änderungen vorzunehmen. Bei Zendesk sind wir auf der Mission, die Komplexität des Geschäfts zu vereinfachen und es Unternehmen leicht zu machen, sinnvolle Verbindungen zu Kunden herzustellen. Von Startups bis zu großen Unternehmen glauben wir, dass intelligente, innovative Kundenerlebnisse für jedes Unternehmen in Reichweite sein sollten, unabhängig von Größe, Industrie oder Ehrgeiz. Zendesk bedient über 130.000 globale Marken in einer Vielzahl von Branchen in über 30 Sprachen. Zendesk hat seinen Hauptsitz in San Francisco und betreibt weltweit Büros.