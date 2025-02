Conversational Intelligence-Software - Beliebteste Apps - Südsudan

Zendesk

Zendesk ist eine KI-gestützte Servicelösung, die einfach einzurichten, zu verwenden und zu skalieren ist. Die Zendesk-Lösung ist sofort einsatzbereit und lässt sich bei Änderungen einfach anpassen, sodass Unternehmen schneller vorankommen können. Zendesk hilft Unternehmen außerdem dabei, modernste KI für Serviceteams zu nutzen, um Kundenprobleme schneller und genauer zu lösen. Zendesk AI basiert auf Milliarden von CX-Interaktionen und kann im gesamten Serviceerlebnis vom Self-Service über Agenten bis hin zu Administratoren genutzt werden, um Ihnen bei Wachstum und effizientem Betrieb in großem Maßstab zu helfen. Zendesk stellt Agenten Tools, Erkenntnisse und Kontext zur Verfügung, die sie benötigen, um auf jedem Kanal, sei es Social Messaging, Telefon oder E-Mail, ein personalisiertes Serviceerlebnis zu bieten. Zendesk vereint alles, was ein Serviceteam benötigt – von personalisierten Gesprächen und Omnichannel-Fallmanagement bis hin zu KI-gestützten Arbeitsabläufen und Agententools, Automatisierung und einem Marktplatz mit über 1200 Apps – alles geschützt unter einem Dach. Und unsere Lösung lässt sich einfach im Handumdrehen implementieren und anpassen, sodass Teams keine laufenden Änderungen von IT, Entwicklern und teuren Partnern vornehmen müssen. Bei Zendesk haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Komplexität von Geschäftsabläufen zu vereinfachen und es Unternehmen zu erleichtern, sinnvolle Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Wir glauben, dass intelligente, innovative Kundenerlebnisse für jedes Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Ambition, erreichbar sein sollten – vom Start-up bis zum Großunternehmen. Zendesk bedient über 130.000 globale Marken aus einer Vielzahl von Branchen in über 30 Sprachen. Zendesk hat seinen Hauptsitz in San Francisco und betreibt Niederlassungen weltweit.