Conversational Intelligence-Software - Beliebteste Apps - Suriname

BotDistrikt

botdistrikt.com

BotDistrikt ist eine auf das Benutzererlebnis ausgerichtete Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Chatbots zu erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Es bietet eine komplette Chatbot-Lösung sowohl für Startups als auch für etablierte Unternehmen. Das Tool wurde speziell für Vermarkter, Kunden und Entwickler entwickelt. Für Vermarkter ermöglicht es die Gestaltung einer virtuellen Persönlichkeit, die Erstellung gezielter Kampagnen und liefert datengesteuerte Erkenntnisse. Für Kunden stellt BotDistrikt die Bot-Verfügbarkeit rund um die Uhr sicher und ermöglicht so flüssige und engagierte Gespräche. Es unterstützt auch menschliche Übergaben zur Verwaltung von Tickets und ermöglicht die Kommunikation über mehrere Kanäle. Für Entwickler ist die Plattform in hohem Maße anpassbar; Es umfasst logische Bedingungen, Regex-Muster, KI-Training, API-Integrationen und Javascript-Funktionen zur Unterstützung komplexer, wechselseitiger Konversationen. Die Chatbots von BotDistrikt können auf verschiedenen Kanälen eingesetzt werden, darunter WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Websites, Google Assistant und Skype. Es lässt sich auch in nützliche Tools wie Dialogflow, Wit.ai, Gmail und Slack integrieren. Die Plattform wird von Entrepreneur First und der Infocomm Development Authority of Singapore unterstützt. Mit einem Schwerpunkt auf kundenorientierten, KI-gestützten Chatbots möchte BotDistrikt ein einfaches, unterhaltsames und intelligentes Tool für die Entwicklung und Umsetzung einer Chatbot-Strategie anbieten.