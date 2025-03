Capturi

capturi.ai

Capturi ist Skandinaviens führende Konversations-KI-Software, die darauf ausgelegt ist, die Interaktionen Ihres Unternehmens mit Interessenten, Kunden und Bürgern automatisch zu analysieren. Diese fortschrittliche KI-Lösung liefert Ihnen einzigartige Erkenntnisse, die schnell in messbaren Wert umgesetzt werden können. Capturi bietet drei Schlüssellösungen, die das Kundenerlebnis in einen wertvollen Vermögenswert verwandeln: Insights liefert umsetzbare, datengesteuerte Erkenntnisse, die Ihrem Team helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Kundenbindung zu steigern und effizienter zu arbeiten. Diese Erkenntnisse bilden auch die Grundlage für die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Assistant fungiert als Co-Pilot für Ihre Agenten und stellt sicher, dass sie über die richtigen Informationen verfügen, um schnelle und genaue Antworten zu geben. Der Assistent versteht das Problem des Kunden und schlägt die erforderliche Lösung vor, sodass die Agenten gut vorbereitet sind, wenn sie den Anruf entgegennehmen. AI Agent bearbeitet Routineanfragen, sodass sich Ihr Team auf komplexere Aufgaben konzentrieren kann. Die Antworten von AI Agent basieren auf bewährten Best Practices aus Ihren vergangenen Gesprächen. Wenn Sie mit unserem Team ins Gespräch kommen und sich die Plattform aus erster Hand ansehen möchten, ist die Tür immer offen. Kommen Sie also gerne auf einen Kaffee in der Ankersgade 12e, 1.tv in Aarhus C, Dänemark vorbei.