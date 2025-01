Konversationsintelligenzsoftware - Beliebteste Apps - Pakistan

Fireflies.ai

Fireflies ist ein KI-Sprachassistent, der beim Transkribieren, Zusammenfassen, Notieren und Abschließen von Aktionen während Besprechungen hilft. Unser KI-Assistent Fred lässt sich in alle führenden Webkonferenzplattformen der Welt wie Zoom, Google Meet, Webex und Microsoft Teams sowie in Geschäftsanwendungen wie Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce und mehr integrieren. Aufzeichnen: Zeichnen Sie Besprechungen sofort auf allen wichtigen Webkonferenzplattformen auf. Laden Sie Glühwürmchen ein oder lassen Sie sie automatisch einfangen. Transkribieren: Fireflies kann Live-Meetings oder von Ihnen hochgeladene Audiodateien transkribieren. Überfliegen Sie die Transkripte und hören Sie sich gleichzeitig den Ton an. Zusammenfassen: AI Super Summaries bietet Ihnen detaillierte Besprechungsübersichten, Gliederungen, Besprechungsnotizen, Schlüsselwörter und Aktionspunkte. Verfolgen und überfliegen Sie schnell ein gesamtes Meeting in 5 Minuten! Zusammenarbeiten: Fügen Sie Kommentare hinzu und markieren Sie wichtige Momente bei Anrufen, damit Teamkollegen sie einfach überprüfen können. Suche: Überprüfen Sie einen einstündigen Anruf in weniger als 5 Minuten. Filtern Sie nach Aktionselementen, Daten, Kennzahlen und anderen wichtigen Themen. Integrieren: Ihre Besprechungsnotizen, Transkripte und Aufzeichnungen sind wertvoller, wenn sie automatisch mit Tools und Plattformen synchronisiert werden, die Sie bereits verwenden. Protokollieren Sie Besprechungsnotizen, Transkripte und Aufzeichnungen in Ihren CRM- und Kollaborationsanwendungen wie Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier und vielen mehr. Analysieren: Conversation Intelligence generiert Erkenntnisse über Gesprächszeit, Thementrends, Stimmung und vieles mehr. Mit der Konversationsintelligenz-Suite können Sie bei Anrufen erkennen, was funktioniert und was nicht. Mithilfe von Erkenntnissen können Sie Ihr Vertriebsteam darin coachen, mehr Geschäfte abzuschließen. Sie helfen Ihren Personalvermittlern, Top-Talente schneller einzustellen, indem sie Trends in Kandidateninterviews erkennen. Ihr gesamtes Unternehmen kann bessere Produkte entwickeln, indem es sich auf die Stimme Ihrer Kunden einlässt. Entdecken Sie anhand von Kunden- und Teaminteraktionen, welche Nachrichten funktionieren und welche nicht.