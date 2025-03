App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Mit der Zahlungssoftware für Auftragnehmer können Arbeitgeber digitale Zahlungen an unabhängige Auftragnehmer und Freiberufler senden. Diese Software ermöglicht es Unternehmen, nicht angestellte Arbeitnehmer per Direkteinzahlung, Zahlungskarten, Zahlungsprozessor-Integrationen oder digitalen Geldbörsen zu bezahlen. Es stellt die Einhaltung relevanter Steuergesetze und -vorschriften sicher, ohne dass Papierschecks, Tabellenkalkulationen oder Zahlungssoftware erforderlich sind, die nicht speziell für Zahlungen an Auftragnehmer entwickelt wurde. Einige Zahlungslösungen von Auftragnehmern sind auf Inlandszahlungen innerhalb eines einzelnen Landes, beispielsweise den Vereinigten Staaten, zugeschnitten, während andere internationale Zahlungen in mehreren Währungen unterstützen. Zu den Unternehmen, die diese Software häufig verwenden, gehören Unternehmen, die auf Auftragnehmer angewiesen sind – oft als Gig-Worker oder 1099-Worker bezeichnet – in Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Gastgewerbe, dem Einzelhandel und dem Baugewerbe. Personalmitarbeiter nutzen diese Plattformen, um Zahlungen abzuwickeln und die Einhaltung von Steuervorschriften aufrechtzuerhalten, während Auftragnehmer häufig über ein Portal innerhalb der Plattform auf Gelder zugreifen und Einnahmen verfolgen können.