Vertragsmanagement-Software - Beliebteste Apps - Tokelau

Docsmore ist eine cloudbasierte Lösung, die es Benutzern ermöglicht, Daten aus Dokumententransaktionen einfach und sicher zu sammeln, zu verwalten und zu melden. Mit Docsmore holen Sie durch Folgendes mehr aus Ihren Dokumenten heraus: * FORM.FILL.SIGN – Mit Docsmore wird das Einrichten eines Formulars und das Versenden an Benutzer zum Ausfüllen oder Unterschreiben vereinfacht. Nutzen Sie unsere Plattform, um ganz einfach ein Dokument hochzuladen, Formularfelder/Beschilderungen anzugeben und es zum Ausfüllen an Benutzer zu senden. Präsentieren Sie Ihren Benutzern Formulare auf möglichst natürliche Weise – als eigentliches Dokument. * ZUSAMMENARBEIT – Teilen und Zusammenarbeiten mit mehreren Benutzern in Echtzeit. Weisen Sie jedes Feld einem einzelnen Benutzer zu, um eine leistungsstarke Zusammenarbeit zu ermöglichen. * DOKUMENT VERFOLGEN – Keine Anrufe mehr bei Ihren Kunden mit der Frage, ob sie das Formular heruntergeladen und durchgelesen haben. Mit Docsmore erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, sobald der Kunde das Dokument öffnet. Verfolgen Sie Fortschritt und Status all Ihrer Dokumente über die robuste Dashboard-Funktionalität von Docsmore. * LEISTUNGSFÄHIGE BERICHTERSTATTUNG – Docsmore verfügt über ein beeindruckendes Berichtstool. Durch einfaches Aktivieren der Funktion können alle von Ihren Kunden eingegebenen Daten problemlos für Suchzwecke verfügbar gemacht werden. Es kann bis auf ein bestimmtes Feld in Ihrem Dokument gesteuert werden, sodass Sie es nur für diejenigen berichtsbereit machen, die Sie benötigen, was es sehr leistungsstark macht. * PDF-FORMULARE – Docsmore erkennt die meisten PDF-Formularfelder und behält die Feldnamen beim Hochladen Ihres Dokuments bei. Sie können weiterhin Ihr Lieblingstool zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit Formularfeldern verwenden, ohne befürchten zu müssen, diese beim Hochladen auf Docsmore zu verlieren. * BRANDING – Docsmore kann direkt in Ihre Anwendung integriert werden, sodass es wie ein Teil Ihrer eigenen Anwendung oder Website aussieht und sich anfühlt. Wir bieten dedizierte Server und statische IP, wodurch die Skalierung des Produkts zum Kinderspiel wird.