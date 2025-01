Vertragsmanagement-Software - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

DeepStream

deep.stream

Mit DeepStream können Sie Ihrem Beschaffungsteam endlich die Zeitverschwendung bei der Durchführung von Source-to-Contract-Prozessen mit manuellen Tools ersparen und es wieder auf strategische Arbeit konzentrieren, die einen Mehrwert für das Unternehmen schafft. Als erstklassige E-Sourcing-Plattform sind wir bereit, Teams beim Übergang von Geschäftsanforderungen zur Vergabe von Lieferanten und zur Verwaltung von Verträgen zu unterstützen – planen Sie Ihre RFx-Prozesse und laden Sie Lieferanten ein, bewerten Sie sie und verhandeln Sie mit ihnen – alles innerhalb unserer cloudbasierten Plattform. Alles, was Sie für Ihren Beschaffungsprozess benötigen: Vorqualifizierung Erstellen Sie benutzerdefinierte Lieferanten-Onboarding-Fragebögen und treten Sie jederzeit vertrauensvoll mit den richtigen Lieferanten in Kontakt. RFx Standardisieren Sie Ihre Anfragen, halten Sie Ihre Kommunikation an einem Ort und bewerten Sie Ihre Lieferanten ganz einfach. eAuktionen Sparen Sie stundenlange Verhandlungszeit – und reduzieren Sie Ihre Ausgaben erheblich – indem Sie Lieferanten zum Online-Wettbewerb in Echtzeit einladen. Vertragsmanagement Erstellen Sie Verträge aus Ihren vergebenen Ausschreibungen und erleben Sie effiziente und überprüfbare Prozesse von der Quelle bis zum Vertrag. Management-Reporting Umsetzbare und informative Einblicke in Ihre RFx-Prozesse – damit Sie fundierte Beschaffungsentscheidungen treffen können. KI-Lieferantenerkennung Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, klicken Sie auf „Suchen“ und durchsuchen Sie in nur wenigen Minuten eine Liste neuer Lieferanten. Integrationen Schnell, kostengünstig und stabil machen wir Integrationen einfach – und können in jede moderne Software integriert werden. Machen Sie sich bereit, Ihre Source-to-Contract-Prozesse zu vereinfachen, damit Sie Zeit sparen, Ausgaben reduzieren und Transaktionen mit Vertrauen abwickeln können.