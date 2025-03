ContractHero

ContractHero ist die einfachste und intuitivste cloudbasierte Software zur effektiven Verwaltung Ihrer Verträge. Unsere sichere Software wird in der EU auf ISO27001- und ISO9001-zertifizierten Servern gehostet und wird von Hunderten von Kunden als vertrauenswürdig eingestuft. Sie bietet ein automatisiertes und zentralisiertes Vertragsmanagement, das vergessene Dokumente in Potenziale umwandelt, sodass Sie sich schnell anpassen und Ressourcen in Ihrem Unternehmen freisetzen können. Von der eigenen KI-gestützten Vertragsanalyse, einzelnen Feldern und der qualifizierten elektronischen Signatur bis hin zur Mandantenfähigkeit und lohnenswerten Kundenbetreuung ist ContractHero eine leistungsstarke Software in allen Abteilungen Ihres Unternehmens. Weitere Informationen, einschließlich Pläne und weitere Funktionen, finden Sie unter www.contracthero.com