Vertragsanalysesoftware - Beliebteste Apps - Somalia

Avvoka ist ein Dokumentenautomatisierungs-, Verhandlungs- und Analysetool, das Anwaltskanzleien, internen Rechtsteams und Unternehmen (jeder Größe) dabei helfen soll, Dokumente zu entwerfen, zu verhandeln und Datenerkenntnisse aus diesem Prozess zu nutzen, um bessere Dokumente zu verfassen und „ ja“ schneller. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools können Sie mit Avvoka mit unserem intuitiven Automatisierungs-Builder schnell automatisierte Versionen Ihrer komplexesten Dokumente erstellen. Dies bedeutet, dass keine knifflige Codierung in Word-Dokumenten mehr erforderlich ist. Unsere Kunden erzielen eine schnelle Einigung, indem sie in Echtzeit mit Kollegen an Dokumenten zusammenarbeiten und über die Avvoka-Onlineplattform mit Gegenparteien verhandeln. Avvoka verfügt über eine Reihe hochentwickelter Reporting-Tools, die es Unternehmen ermöglichen, Pushbacks gegen ihre Standardvertragsklauseln zu überwachen, wichtige Geschäftsbedingungen zu verfolgen und die Leistung einzelner Verhandlungsführer zu vergleichen. Ihre Dokumente und Ihr Fragebogen können in jeder Sprache vorliegen. Die Plattform selbst und der Kundensupport sind derzeit in Englisch, Mandarin, Spanisch und Portugiesisch verfügbar. Auf Wunsch kann die Avvoka-Plattform auch in andere Sprachen übersetzt werden.