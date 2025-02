Content-Marketing-Software - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

Shorthand

Shorthand ist die führende Plattform für die Erstellung immersiver digitaler Inhalte für das Web. Der einfache Editor von Shorthand ermöglicht es jedem, in wenigen Minuten beeindruckende Leseerlebnisse zu erstellen, zu bearbeiten und zu veröffentlichen – keine Kenntnisse in Code oder Webdesign erforderlich. Jetzt können Medien-, Marketing- und Kommunikationsteams immersive Inhalte in großem Maßstab erstellen und so eine stärkere Einbindung des Publikums, bessere Kennzahlen und stärkere Ergebnisse für ihre Marke erzielen. Mit Shorthand können Benutzer problemlos zusammenarbeiten. Indem Sie Ihr Team in einem Stenografie-Arbeitsbereich zusammenstellen, können Sie die Zusammenarbeit an Inhalten verbessern und schneller versenden. Mehrere Benutzer können nahtlos und ohne Unterbrechung an einem Inhalt zusammenarbeiten. Darüber hinaus sorgen benutzerdefinierte Themen dafür, dass alle veröffentlichten Inhalte markenkonform bleiben. Und mit flexiblen Veröffentlichungsoptionen können Benutzer ihre Shorthand-Inhalte fast überall veröffentlichen – über AWS, ihr CMS, Shorthand-Hosting oder durch direkte Einbettung auf ihrer Website. Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass unsere Kunden – darunter die BBC, Salesforce, Unicef, die University of Cambridge und Manchester City – einige der filmischsten und fesselndsten Inhalte im Internet veröffentlichen. Dazu gehört alles von digitalen Magazinen und Langformbeiträgen bis hin zu interner Kommunikation, Markengeschichten und Blogs – sogar ein virtueller Escape Room! Shorthand bietet einen erheblichen Return on Investment, da Kunden immer wieder radikale Verbesserungen ihrer Engagement-Kennzahlen vorweisen können. Shorthand wurde in Brisbane, Australien, gegründet und ist heute ein wirklich globales Unternehmen. Wir sind eine Gruppe von Geeks mit Kunst und Herz, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Content-Teams dabei zu unterstützen, die beeindruckendsten und wirkungsvollsten digitalen Inhalte der Welt zu erstellen.