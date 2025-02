Tools für Content-Management-Systeme (CMS). - Beliebteste Apps - Sierra Leone

Issuu

Issuu ist die weltweit größte Content-Publishing- und Marketingplattform, die es Menschen ermöglicht, ansprechende Inhalte in einer Vielzahl dynamischer Formate über alle digitalen Vertriebskanäle zu konvertieren, zu hosten und zu teilen. Mit über 60 Millionen Veröffentlichungen macht es Issuu seinen über 1 Million Nutzern weltweit leicht, einen Inhalt einmal umzuwandeln und ihn überall zu teilen. Die Issuu Story Cloud verwandelt ein einzelnes Dokument in ein einzigartiges, immersives Leseerlebnis, indem sie statische Dokumente in Marketing-Assets umwandelt – darunter Daumenkinos zum Einbetten in Websites und Blogs, für Mobilgeräte optimierte Artikel, Motion-Graphic-Storys für soziale Medien, GIFs für E-Mails und mehr . Jeden Tag werden mehr als 300.000 Seiten mit Inhalten auf Issuu hochgeladen, sodass Leser auf der ganzen Welt mehr von dem, was sie lieben, entdecken und sich damit beschäftigen können, von Zeitschriften und Zeitungen bis hin zu Portfolios und Katalogen. Sowohl Unternehmensvermarkter als auch Einzelentwickler entscheiden sich für Issuu wegen seiner benutzerfreundlichen Plattform, die ihre Botschaft in den Mittelpunkt stellt, ohne dass eine einzige Codezeile erforderlich ist. Issuu hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, mit weltweiten Niederlassungen in Kopenhagen, Berlin und Braga.