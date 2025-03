Dot.vu

Dot.vu ist eine interaktive Content-Plattform, die es Marken ermöglicht, interaktive Erlebnisse zu schaffen, die ihr Publikum ansprechen, unterhalten und aufklären – ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Dank einer breiten Palette an Add-ons und Komponenten bietet die Dot.vu-Plattform ihren Nutzern völlige kreative Freiheit bei der Erstellung einzigartiger interaktiver Inhalte, die ihre Marke von der Konkurrenz abheben, Kundeneinblicke liefern, Leads generieren und die Konversionsraten steigern. Die Dot.vu-Plattform hilft Ihnen, die Macht der Daten freizusetzen. Mit interaktiven Inhalten können Sie Ihre KPIs über visuelle Dashboards und Berichte sowie Zero- und First-Party-Daten verfolgen, um mehr Kundeneinblicke zu erhalten. Je mehr Daten Sie sammeln, desto besser können Sie Ihre interaktiven Inhalte personalisieren und an die Reise Ihres Käufers anpassen. Verabschieden Sie sich von mehreren Plattformen und Apps für ein Projekt. Mit Dot.vu können Sie Ihre Inhalte auf einer Plattform erstellen, veröffentlichen, verwalten und verfolgen. Wenn es auf die Zeit ankommt, führt, unterstützt und erstellt unser Agenturservice für Sie interaktive Inhalte. Sparen Sie Zeit und Kosten und erstellen Sie bessere interaktive Inhalte für Ihre Kunden.