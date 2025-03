Connatix

Connatix ist ein Video -Technologieunternehmen, das die Geschichten der Welt mit mühelosen, stärkeren und inspirierenden Lösungen versorgt. Durch eine proprietäre Full-Stack-Plattform hilft Connatix einem Verlag dabei, Videos zu liefern, zu monetarisieren, zu analysieren und zu erstellen und gleichzeitig einen Werbetreibenden mit Premium-Video-Inventar und präzise Deep Contextual ™ Targeting zu bieten. Connatix sitzt an der Spitze der Innovation und nutzt die Leistung der KI, um den Umsatz zu optimieren und Relevanz, Effizienz und Skalierung über Kampagnen hinweg zu gewährleisten. Connatix arbeitet derzeit mit 350 Publisher -Gruppen auf Tausenden von Websites und führenden Marken und Agenturen zusammen. Das von Private Equity Backed Business wurde in die Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Inc. 5000 aufgenommen und für zwei aufeinanderfolgende Jahre als AdExchanger-Programmatikspieler benannt. Connatix wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City und erweitert seinen globalen Fußabdruck mit Büros in London, Cluj-Napoca und Tel Aviv weiter.