Software zur Inhaltsverteilung - Beliebteste Apps - Somalia

Zemanta ist die weltweit erste Multi-Channel-Demand-Side-Plattform, die für die Optimierung des Post-Click-Verhaltens entwickelt wurde. Zemanta basiert ausschließlich auf der Idee, Werbetreibenden dabei zu helfen, mit ihren programmatischen Werbekampagnen Engagement zu generieren – sei es Besuche, Aufrufe, Leads oder Conversions. Unser Ziel ist es, das Online-Werbeerlebnis insgesamt so zu verbessern, dass Verbraucher wirklich Lust auf Werbung haben. Zemanta hilft Werbetreibenden, die grundsätzlich fehlerhaften Reichweiten- und Häufigkeitsmetriken zu durchbrechen, indem es ermittelt, welche Platzierungen und Motive dazu führen, dass die richtigen Nutzer mit ihren Anzeigen und Websites interagieren. Dieser einzigartige Ansatz bietet Werbetreibenden die Möglichkeit, echtes Verbraucherengagement zu erzielen und einen Return on Advertising Spend zu erzielen. Durch fortschrittliche KI und Automatisierung ermöglicht Zemanta One Marken und Agenturen, Werbung zu kaufen, die für Post-Click-Engagement optimiert ist, und so das Beste aus jedem Werbedollar herauszuholen, der für Display-, Video- und native Platzierungen im Web ausgegeben wird. pWir integrieren Ihre Webanalysedaten in die Plattform von Zemanta, deren automatisiertes Kampagnenmanagement und Bieter. Im Gegensatz zu anderen DSPs bieten wir eine nahtlose Google Analytics- und Adobe-Integration. Mit Zemanta können Sie Gebote anhand von Zielen wie Kosten pro Minute vor Ort (Zeit vor Ort) abgeben. Zemanta wurde ursprünglich auf einer Grundlage von Kontext und Semantik aufgebaut – nicht auf Cookies und Zielgruppen-Targeting. Zemanta kann also wie andere DSPs Zielgruppen und Impressionen ansprechen, aber da sich die Welt von diesen Ansätzen entfernt, sind wir in der Lage, Werbetreibenden beim Überleben und Erfolg zu helfen. Zemantas einzigartiger Hintergrund in der semantischen Analyse und dem Ansatz zur Gebotsabgabe und Optimierung von Kampagnen bietet Werbetreibenden, die unsere Plattform nutzen, einen noch größeren Vorteil.