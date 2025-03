Imgix

Bilder sind das wichtigste Bindegewebe des Internets. Sie beeinflussen die Kaufentscheidungen der Menschen und verknüpfen Inhalte mit Menschen und Menschen untereinander. Die meisten Unternehmen betrachten Bilder fälschlicherweise als ein seit langem gelöstes Problem, obwohl die visuelle Medienlandschaft in den letzten zehn Jahren komplizierter und vielfältiger geworden ist als je zuvor. Falsche Bilder haben negative Konsequenzen, die sich mit der Zeit verstärken und Ihr Geschäft auf unerwartete und deutliche Weise einschränken. Die Herausforderungen treten besonders deutlich bei hochgradig interaktiven Websites mit häufigen Aktualisierungen und umfangreichen Multimedia-Inhalten zutage. Bei imgix ist es ganz einfach, Ihr Unternehmen durch Bilder zu verbessern. Integrieren Sie Ihre Bild-Repositories in ihre Plattform, und Sie können in wenigen Minuten mühelos optimierte Bilder erstellen und an jedes Gerät weltweit liefern. Zählen Sie auf uns, wenn es um Bildverwaltung, Rendering und erstklassige Technologien wie AVIF, HLS-Transkodierung und Bild-KI geht. Anstatt mehrere Tools zu verwalten und mit der Weiterentwicklung der Technologie Schritt zu halten, können wir uns um alles kümmern. Entdecken Sie mehr unter www.imgix.com. imgix wird von visionären Investoren unterstützt, darunter Y Combinator, RRE, AceCap und Tuesday Capital. Es wurde durch das berühmte Beschleunigerprogramm Y Combinator ins Leben gerufen. Zu ihren Kunden zählen unter anderem Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo und Eventbrite.