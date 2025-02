Content-Curation-Software - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

Live Center

livecenter.com

Live Center ist eine flexible Live-Blogging-Lösung, die Publikum anzieht, Leser einbezieht und Redaktionsteams in die Lage versetzt, nahtlos und effektiv sofortige Live-Nachrichtenberichterstattung bereitzustellen. Durch die Integration mit anderen Nachrichtenredaktionstechnologien optimiert Live Center die Arbeitsabläufe. Benutzer haben die volle Kontrolle über das Design ihres Live-Blogs und können benutzerdefinierte Post-Visuals und Elemente wie Anzeigetafeln, Wahlergebniszähler usw. erstellen. Die Newsfeeds von Live Center können problemlos in Artikel, Nachrichtenportale, Apps oder auf Titelseiten eingebettet werden. Hauptmerkmale: * Vollständig anpassbares Blog-Design * Social-Media-Automatisierung zum Suchen und Veröffentlichen von Inhalten * Erstellen Sie ganz einfach Ihre eigenen benutzerdefinierten Beitragsvisualisierungen und -elemente, um die Leserbindung zu erhöhen * Erstellen Sie schnell interaktive Diagramme und Grafiken direkt im Editor * Intuitive Benutzeroberfläche mit einem reaktionsfähigen Editor, der eine Echtzeitvorschau der Beiträge bietet * Integration von Drittanbietern mit Sportdaten, Marktdaten usw * Automatisches suggestives Markieren von Beiträgen basierend auf Inhalt, Priorisierung und Kategorisierung von Beiträgen * Automatische Live-Blog-Zusammenfassung, um den Lesern in einer Dashboard-Ansicht ein Dashboard mit den am häufigsten behandelten Themen in Ihren Live-Blog-Beiträgen bereitzustellen. * Veröffentlichung von Beiträgen in Echtzeit für Hunderttausende Leser über spezielle Kanäle * Integration mit vorhandenem CMS und jeder Medienbibliothek oder jedem System * Unterstützt Monetarisierungsstrategien