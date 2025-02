Content-Analyse-Software - Beliebteste Apps - Tokelau

NPAW

NPAW ist stolz, seine Suite of Analytics-Lösung vorzustellen. Eine leistungsstarke, intuitive Video- und Anwendungsanalyseplattform in Echtzeit, die die Video-Intelligence-Branche revolutionieren soll und es OTTs, Telekommunikationsunternehmen, Medienunternehmen und Rundfunkanstalten ermöglicht, Milliarden von Datenpunkten in umsetzbare Geschäftserkenntnisse umzuwandeln, die sie überwachen, analysieren und nutzen können. und profitieren Sie davon, während ihre Benutzer zuschauen. In der sich schnell entwickelnden Streaming-Branche stehen Unternehmen, die Inhalte für Benutzer bereitstellen, vor einem ernsten Problem: der mangelnden Transparenz über eine unerschwinglich komplexe Content-Bereitstellungskette. Wie können sie auf die Frustration der Benutzer reagieren, wenn sie nicht wissen, was schief gelaufen ist? Wie können sie auf sich entwickelnde Trends beim Geräteverbrauch reagieren, wenn sie keinen Zugriff auf diese Daten haben? Die NPAW Suite bietet Videoanbietern einen umfassenden Überblick über das Streaming-Erlebnis ihrer Endbenutzer in Echtzeit, integriert sich in Player, um die Rohdaten zu erhalten, die wichtig sind, und übersetzt sie in anpassbare und leicht lesbare Dashboards, die nicht nur Unternehmen mit allen Daten versorgen, die sie benötigen Sie könnten es brauchen, aber es ihnen auch ermöglichen, es zu verstehen und auf sinnvolle Weise darauf zu reagieren. Die Herausforderung für uns bestand darin, eine Weiterentwicklung unseres Produkts zu entwickeln, die äußerst komplexe Informationen in ein visuelles Designsystem umwandeln konnte, das intuitiv genug ist, um es Kunden zu ermöglichen, ihre eigenen Muster von KPIs, Metriken und Dimensionen basierend auf den Daten zu identifizieren, zu erstellen und zu stapeln ihren individuellen Service. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden und die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts konnten wir eine visuelle Designsprache erstellen, die einfach genug ist, um Benutzern die Datentransparenz zu ermöglichen, die sie benötigen.